A semana em oito gráficos: Bolsas europeias, PSI-20 e petróleo sobem há quatro semanas

A Mota-Engil terminou a semana com um salto de 26,18%, que teve o seu apogeu com a subida de 14,5% da última sessão. Depois do anúncio de três novos contratos no Peru, o impulso final foi dado após a quarta maior construtora do mundo, a China Communications Construction Company, ter comprado 23% da construtora portuguesa por 169,4 milhões de euros.