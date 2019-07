A semana em oito gráficos: bolsas europeias sobem e Lisboa destaca-se em contraciclo

Europa maioritariamente no verde As bolsas do Velho Continente encerraram a semana generalizadamente no verde, sustentadas pelos bons resultados semestrais de cotadas de peso e pela expectativa de um corte de juros pela Fed na próxima semana, o mesmo podendo acontecer com o BCE em setembro. Apenas a praça lisboeta fechou com saldo negativo no acumulado das cinco sessões.

PSI-20 cede terreno O índice de referência nacional esteve em contraciclo com o resto da Europa e recuou 1,17% no conjunto da semana, reduzindo para 8,66% a sua valorização desde o início do ano. O PSI-20 foi especialmente pressionado pelo mau desempenho do BCP, sobretudo na última sessão da semana, em vésperas de o banco apresentar as contas dos primeiros seis meses do ano.

BCP foi o título que mais desceu na praça lisboeta No PSI-20, o BCP foi o título que mais terreno perdeu na semana, com uma descida acumulada de 8,26%. Na sexta-feira perdeu mais de 5%, com os investidores a revelarem prudência antes da apresentação dos resultados semestrais na próxima segunda-feira depois do fecho da bolsa.

Cobham com o melhor desempenho do Stoxx600 A britânica Cobham, que fornece tecnologias e serviços aos mercados da defesa, segurança e aeroespaço do Reino Unido e outros países europeus, EUA, Austrália e Ásia, foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais terreno ganhou no agregado da semana, ao somar 40,83%. Esteve a ser impulsionada pelo anúncio de que irá distribuir um dividendo de 0,40 libras por ação a 8 de novembro, o que corresponde a um dividend yield de 0,24%.

UPS sustenta S&P 500 A norte-americana United Parcel Service (UPS) avançou 15,90% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A empresa reportou lucros acima do esperado, no segundo trimestre, e também anunciou o lançamento de uma unidade de envio de encomendas por drones, o que animou o mercado.

Kudlow impulsiona dólar A moeda norte-americana fortaleceu esta semana face às principais divisas, tendo esse movimento sido reforçado na sexta-feira, depois de Larry Kudlow, conselheiro económico da Casa Branca, ter dito à CNBC que os EUA descartam qualquer intervenção nos mercados cambiais. O índice da Bloomberg para o dólar disparou de imediato para o nível mais alto de mais de um mês.

Petróleo sobe com queda de stocks nos EUA O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, ganhou mais de 2% na semana. Apesar de na sexta-feira ter descido, à conta da valorização do dólar - o que reduz a atratividade dos ativos denominados na nota verde, como é o caso do “ouro negro” -, no resto da semana ganhou terreno suficiente para um saldo positivo. Um dos fatores de subida foi a queda das reservas norte-americanas de crude.