A semana em oito gráficos: Bolsas europeias sobem e Wall Street derrapa. Petróleo soma e segue

As bolsas europeias tiveram um saldo positivo, com exceção da portuguesa, animadas sobretudo pela banca e energia. Nos EUA a tendência foi contrária, com o nervosismo em torno da subida dos juros da dívida soberana a pesar nas ações. A subida dos juros indica confiança na retoma económica, mas as expectativas positivas para a economia levam os investidores a recear que daqui a uns meses os preços possam disparar, levando a Fed a cessar os apoios à economia mais cedo do que o esperado. Já o petróleo está em máximos de mais de um ano.

Europa com saldo positivo O saldo das últimas cinco sessões foi generalizadamente positivo para os índices europeus, com exceção do português, numa semana em que os receios em torno da subida dos juros da dívida nos EUA foram contrabalançados pelo bom desempenho dos setores da banca e da energia. PSI-20 desvaloriza 0,64% A bolsa nacional não conseguiu acompanhar o movimento altista das restantes congéneres europeias, com o índice PSI-20 a ceder 0,64% na semana, o que agravou para 4,62% a desvalorização desde o início do ano. A penalizar esteve sobretudo o grupo EDP, depois da venda de ações com desconto a institucionais por parte da subsidiária das renováveis. EDPR lidera quedas em Lisboa A EDP Renováveis foi a cotada que mais caiu esta semana na praça lisboeta, a perder 10,28%, depois de em fevereiro ter tido o seu terceiro pior mês de sempre em bolsa, num período marcado por uma queda geral no setor em toda a Europa. Esta semana, foi pressionada pela venda de ações a institucionais, com desconto, para financiar parte do seu plano de expansão para os próximos anos. BT Group dá brilho ao Stoxx600 A operadora britânica de telecomunicações BT foi a cotada que mais ganhou no índice Stoxx 600, animada por uma melhoria do preço-alvo por parte do Credit Suisse, que estima que a empresa terá uma das retomas mais robustas no pós-covid. Twitter penaliza S&P 500 A rede social das micromensagens Twitter registou a maior queda da semana no S&P 500, numa altura em que as tecnológicas estiveram entre os setores mais castigados em Wall Street. Dólar ganha vigor face ao euro A nota verde ganhou tração face a moedas como o euro e a libra, à boleia do selloff nos mercados obrigacionistas norte-americanos – que tem feito disparar os juros da dívida pública do país. Crude em máximos de mais de um ano Os preços do petróleo tiveram um saldo positivo, com o Brent a somar mais de 4%, para máximos de 14 meses, devido à decisão da OPEP+ de manter em abril os atuais níveis de corte da produção. Juros disparam nos EUA Os juros da dívida pública norte-americana continuaram a subir fortemente esta semana, devido aos receios de um período de reflação, isto é, de aumento da inflação a par com um crescimento económico em virtude da retoma pós-pandemia. Carla Pedro cpedro@negocios.pt 09:30







