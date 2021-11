A semana em oito gráficos: Bolsas europeias sobem há 6 semanas e petróleo cai há 3

A Sonae e a Jerónimo Martins tiveram os melhores desempenhos da semana no PSI-20. A dona do Continente negociou no valor mais alto desde junho de 2018 e a dona do Pingo Doce atingiu um máximo histórico. O setor do retalho vive um bom momento, também impulsionado pela inflação no mercado alimentar.