A semana em oito gráficos: bons ventos da Alemanha e China animam bolsas europeias

Bolsas europeias em máximos de cinco meses As principais bolsas do Velho Continente registaram uma semana positiva, entrando no mês de março a marcarem máximos de cinco meses, muito à conta do bom desempenho do setor automóvel. Na quinta-feira fecharam fevereiro com a segunda subida mensal consecutiva, o que já não acontecia há um ano. Em baixa, no conjunto da semana, esteve apenas o britânico FTSE numa altura em que o Brexit continua no centro das atenções.

PSI-20 acompanha Velho Continente O índice de referência nacional somou 1,67% no cômputo da semana, aumentando para 10,67% a sua valorização no acumulado do ano. O PSI-20 foi o índice da Europa Ocidental que mais subiu e acumula já três semanas consecutivas de ganhos, tendo renovado, na sexta-feira, máximos de inícios de outubro.

Mota-Engil foi a cotada que mais valorizou na praça lisboeta A Mota-Engil foi a cotada do PSI-20 que mais subiu na semana, com uma valorização acumulada de 9,60%, com o grosso dos ganhos a registar-se na sexta-feira, dia em que reportou as contas de 2018 com os lucros a subirem para 24 milhões de euros. A travar maiores ganhos na semana esteve a Navigator, que cedeu 1,50%.

Zalando com o melhor desempenho do Stoxx600 A alemã Zalando foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais ganhou no agregado da semana, ao somar 25,10%. A retalhista online que vende produtos de moda atingiu assim máximos de Julho de 2016, depois de reportar receitas do quarto trimestre acima do esperado.

Gap anima S&P 500 A empresa norte-americana de vestuário Gap escalou 22,46% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A Gap disparou na sexta-feira, à conta do anúncio de que vai autonomizar a sua marca com melhor desempenho, a Old Navy. A Old Navy tem sido o ‘farol’ da empresa nos últimos anos, protegendo-a do desempenho mais fraco das marcas Gap e Banana Republic.

Dólar recua com queda da produção industrial A nota verde acumulou esta semana uma desvalorização face às principais moedas mundiais, como o euro, libra e iene. Na sexta-feira a tendência acentuou-se depois de o índice ISM que mede a evolução da produção industrial dos EUA ter recuado para mínimos de dois anos.

Petróleo cede com menos atividade industrial nos EUA As cotações do "ouro negro" recuaram nos principais mercados internacionais, penalizadas sobretudo pela atividade industrial nos EU, que caiu para mínimos de dois anos. A travar maiores perdas do "ouro negro" esteve o facto de os Estados que integram a organização dos países exportadores de petróleo (OPEP) terem todos confirmado a diminuição da produção acordada no final de 2018 com o objetivo de reduzir a oferta global de crude e assim potenciar a respetiva valorização. Houve mesmo casos em que a produção ficou abaixo dos níveis acordados.