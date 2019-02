A semana em oito gráficos: Dólar com maior série de subidas em 14 meses e bolsas com primeira queda do ano

Na Europa, só a bolsa britânica subiu As principais bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal negativo, com exceção da britânica – com o índice FTSE animado pela reunião de quinta-feira do presidente da Comissão Europeia e da primeira-ministra do Reino Unido. Jean-Claude Juncker e Theresa May tiveram uma reunião "robusta e construtiva" sobre o Brexit e assumiram o compromisso de "trabalharem em conjunto" numa solução para a saída do Reino Unido da União Europeia.

PSI-20 com performance negativa O índice de referência nacional cedeu 0,47% no cômputo da semana, reduzindo para 7,61% a sua valorização no acumulado do ano. Depois de quatro semanas consecutivas de subidas para o PSI-20, esta foi agora a segunda semana seguida de queda, se bem que, entre os índices que recuaram na Europa, tenha sido dos que menos terreno perdeu.

Mota-Engil foi a cotada que mais desvalorizou na praça lisboeta A Mota-Engil foi a cotada do PSI-20 que mais caiu na semana, com uma desvalorização acumulada de 4,66 %, isto depois de já ter recuado 5,16% na semana precedente. A travar maiores perdas esteve a Jerónimo Martins, que somou 5,57%.

TUI com o pior desempenho do Stoxx600 A companhia alemã TUI AG, que opera no setor do turismo, foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais terreno cedeu no agregado da semana, ao recuar 20,81%. A pressionar as cotações da operadora de turismo estiveram os lucros abaixo do esperado, devido às temperaturas muito quentes do verão passado e à desvalorização da libra.

Tapestry pressiona S&P 500 A empresa de moda norte-americana Tapestry, casa-mãe da Coach e da Kate Spade, perdeu 11,44% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno cedeu. A Tapestry apresentou resultados abaixo do esperado no seu segundo trimestre fiscal e reviu em baixa as estimativas para o conjunto do ano. A incerteza económica e as condições de mercado, a par com uma queda inesperada nas vendas da marca de malas Kate Spade, pesaram nos lucros, anunciou a empresa, que responsabiliza a diminuição dos gastos dos turistas e a desaceleração económica mundial por esta performance menos positiva.

Dólar com melhor série de subidas em 14 meses A nota verde voltou a valorizar face às principais congéneres, com o índice da Bloomberg para o dólar a marcar na sexta-feita o sétimo dia de ganhos – a maior série de subidas desde finais de 2017. A moeda norte-americana apreciou-se em 0,90% na semana, depois de o mercado ter já interiorizado a postura menos agressiva da Reserva Federal em matéria de política monetária. Face ao euro, o dólar foi também reforçado pelo facto de na quinta-feira a Comissão Europeia ter revisto em baixa as suas estimativas de crescimento para as maiores economias da Zona Euro.

Petróleo desce com receios de desaceleração mundial O saldo semanal das cotações do "ouro negro" foi negativo – com a matéria-prima a ser pressionada pelos receios de abrandamento económico um pouco por todo o mundo, da Europa à China, o que deixa recear uma diminuição da procura de combustíveis.