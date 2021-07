A semana em oito gráficos: Europa animada com perspetiva de retoma. OPEP+ abala petróleo

As bolsas europeias ganharam terreno no final da semana, a recuperarem da maior queda de quase dois meses, com os investidores animados pelo panorama para a retoma e a regressarem a setores que são mais sensíveis à recuperação económica, como o mineiro e automóvel. A presidente do BCE, Christine Lagarde, destacou na segunda-feira as "perspetivas animadoras" relativas à economia da zona euro, devido aos avanços na campanha de vacinação contra a covid e ao aumento da confiança dos consumidores.

Retoma anima bolsas europeias As principais praças europeias negociaram em alta, com o Stoxx 600 a subir 1,3% na sexta-feira, o maior ganho desde 5 de maio. A ajudar esteve o otimismo em torno da retoma económica na Zona Euro. Madrid e Londres foram as exceções aos ganhos. As principais praças europeias negociaram em alta, com o Stoxx 600 a subir 1,3% na sexta-feira, o maior ganho desde 5 de maio. A ajudar esteve o otimismo em torno da retoma económica na Zona Euro. Madrid e Londres foram as exceções aos ganhos. Bolsa nacional brilha na Europa A bolsa lisboeta teve o melhor desempenho entre as principais praças do Velho Continente. Somou 0,51% no cômputo dos cinco dias, aumentando para 5,53% o seu ganho anual, com a EDP Renováveis e a Jerónimo Martins entre as que mais ajudaram à tendência. A bolsa lisboeta teve o melhor desempenho entre as principais praças do Velho Continente. Somou 0,51% no cômputo dos cinco dias, aumentando para 5,53% o seu ganho anual, com a EDP Renováveis e a Jerónimo Martins entre as que mais ajudaram à tendência. Pharol lidera ganhos no PSI-20 A Pharol foi a cotada que mais terreno ganhou no PSI-20, a somar mais de 3%, com grande parte da subida a registar-se na segunda-feira, quando escalou quase 9% na esteira dos ganhos da participada brasileira Oi na sessão anterior. Já a Galp registou a maior perda, numa semana de recuo do petróleo. A Pharol foi a cotada que mais terreno ganhou no PSI-20, a somar mais de 3%, com grande parte da subida a registar-se na segunda-feira, quando escalou quase 9% na esteira dos ganhos da participada brasileira Oi na sessão anterior. Já a Galp registou a maior perda, numa semana de recuo do petróleo. Morrisons sustenta Stoxx600 A cotada que mais subiu na Europa foi a Wm Morrison Supermarkets, comercializada como Morrisons, que é a quarta maior rede de supermercados do Reino Unido. Disparou mais de 10% com a notícia de um terceiro grupo interessado na sua compra, a Apollo Global Management. A cotada que mais subiu na Europa foi a Wm Morrison Supermarkets, comercializada como Morrisons, que é a quarta maior rede de supermercados do Reino Unido. Disparou mais de 10% com a notícia de um terceiro grupo interessado na sua compra, a Apollo Global Management. Tecnologias impulsionam S&P500 As tecnológicas e biotecnológicas destacaram-se nos ganhos do S&P 500, com a Oracle, Amazon e Biogen a marcarem as maiores subidas do índice norte-americano, sobretudo depois de a Fed reiterar que a subida da inflação nos EUA é transitória. As tecnológicas e biotecnológicas destacaram-se nos ganhos do S&P 500, com a Oracle, Amazon e Biogen a marcarem as maiores subidas do índice norte-americano, sobretudo depois de a Fed reiterar que a subida da inflação nos EUA é transitória. Dólar ganha face ao euro e iene A nota verde ganhou terreno face a moedas de peso, como o euro e o iene, tendo sido preferida como valor-refúgio numa altura de incerteza perante a propagação da variante Delta da covid-19. A nota verde ganhou terreno face a moedas de peso, como o euro e o iene, tendo sido preferida como valor-refúgio numa altura de incerteza perante a propagação da variante Delta da covid-19. Petróleo cai com impasse na OPEP+ Os preços do crude foram pressionados pelo cancelamento da terceira reunião da OPEP+ de tentativa de fixar as quotas de produção a partir de agosto. E isto devido a um desacordo com os Emirados Árabes Unidos. No final da semana, o “ouro negro” recuperou, dada a queda dos stocks de crude nos EUA, mas não foi suficiente para um saldo semanal positivo. Os preços do crude foram pressionados pelo cancelamento da terceira reunião da OPEP+ de tentativa de fixar as quotas de produção a partir de agosto. E isto devido a um desacordo com os Emirados Árabes Unidos. No final da semana, o “ouro negro” recuperou, dada a queda dos stocks de crude nos EUA, mas não foi suficiente para um saldo semanal positivo. Juros da dívida aliviam Os juros da dívida pública aliviaram na Zona Euro e nos Estados Unidos. Os receios de que a variante Delta do coronavírus possa desacelerar o crescimento económico global, a dívida beneficiou do estatuto de valor-refúgio e a maior aposta nas obrigações fez descer as “yields”. Os juros da dívida pública aliviaram na Zona Euro e nos Estados Unidos. Os receios de que a variante Delta do coronavírus possa desacelerar o crescimento económico global, a dívida beneficiou do estatuto de valor-refúgio e a maior aposta nas obrigações fez descer as “yields”. Ver o primeiro Ver o último Carla Pedro cpedro@negocios.pt 10 de Julho de 2021 às 09:30







