A semana em oito gráficos: Europa cede depois de cinco semanas em alta, com PSI-20 em contraciclo

Os juros da dívida dos países da Zona Euro sofreram uma pesada queda no decorrer desta semana, depois de o Banco Central Europeu ter injetado mais 500 mil milhões de euros no programa de compras de ativos criado para combater a crise provocada pela pandemia. Na chamada periferia, as quedas foram maiores, com as "yields" a dez anos de Portugal e Espanha a fixarem-se em território negativo.