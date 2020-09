A semana em oito gráficos: Europa com pior semana desde junho. Petróleo afunda e juros aliviam

Na bolsa nacional, as cotadas que registaram a pior prestação foram a Mota-Engil e BCP. No caso da construtora, as quedas verificaram-se depois dos ganhos precipitados pela negociação para a entrada de um novo acionista, a China Communications Construction Co. Já o BCP teve uma semana difícil, a renovar mínimos históricos três vezes consecutivas, num contexto de queda geral da banca na Europa.