A semana em oito gráficos: Europa com pior semana em perto de um mês. Petróleo e juros disparam

A biotecnológica dinamarquesa Genmab, que desenvolve terapêuticas de anticorpos para o tratamento do cancro, foi a cotada que mais cedeu no índice Stoxx 600, depois de a J&J se ver obrigada a descartar o desenvolvimento de um fármaco que estava a testar em parceria com a Genmab para o cancro do pulmão por se ter revelado ineficaz e potencialmente perigoso.