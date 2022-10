A semana em oito gráficos: Europa mista, Wall Street com mais força e petróleo em recuperação

As cotadas da pasta e papel estiveram entre as que mais subiram na praça lisboeta, ajudando à semana positiva do PSI. O índice de referência nacional foi sobretudo animado pelo peso-pesado Jerónimo Martins. Esta segunda-feira arranca a época de divulgação de contas do terceiro trimestre, com a Galp e a Nos a darem os pontapés de saída.