A semana em oito gráficos: Europa regressa aos ganhos e petróleo sobe há cinco semanas

As bolsas europeias ganharam terreno, depois de na semana passada terem interrompido um ciclo que já ia com cinco semanas de saldo verde. Desde 7 de maio que o índice de referência Stoxx 60 não registava um ganho semanal tão robusto. A ajudar esteve o acordo entre o presidente norte-americano, Joe Biden, e um grupo bipartidário do Senado relativamente ao plano de investimento em infraestruturas.

EUA animam bolsas europeias As principais praças europeias negociaram em alta, com o índice Stoxx 600 a registar a melhor semana desde 7 de maio. A ajudar esteve o acordo entre o presidente norte-americano, Joe Biden, e um grupo bipartidário do Senado relativamente ao plano de investimento em infraestruturas – que também deu recordes a Wall Street. Bolsa nacional recupera terreno A bolsa lisboeta somou 0,46% no cômputo dos cinco dias, a acompanhar o sentimento positivo do resto da Europa, aumentando assim para 3,85% o seu ganho anual. O índice de referência nacional foi sustentado sobretudo pelos CTT. CTT lideram ganhos no PSI-20 A empresa de correios foi a cotada que mais terreno ganhou esta semana no PSI-20, a somar mais de 10%. Os CTT concluíram esta semana o programa de recompra de ações próprias que lançaram em maio passado, tendo atingido 1% do capital e 1,5 milhões de títulos. Morrisons sustenta Stoxx600 Um dos títulos que mais sobressaiu esta semana pela positiva na Europa foi a Wm Morrison Supermarkets, comercializada como Morrisons, que é a quarta maior rede de supermercados do Reino Unido. A cotada disparou mais de 30% depois de rejeitar a OPA hostil da norte-americana Clayton, Dubilier & Rice. Nike impulsiona S&P500 A norte-americana Nike destacou-se nas subidas do S&P 500, sustentada pelas suas previsões de resultados robustos este ano. A empresa de equipamento desportivo disparou em torno de 15% na sexta-feira e atingiu um máximo histórico. Dólar cede face a euro, libra e iene A nota verde cedeu terreno face a moedas de peso, como o euro, libra e iene, pressionada pelos progressos no plano de investimento em infraestruturas da Administração Biden. E isto porque os novos gastos federais podem pressionar ainda mais o défice norte-americano. Petróleo sobe pela quinta semana Os preços do crude subiram pela quinta semana consecutiva, sustentados pelo crescente consumo de combustíveis na chamada 'driving season', numa altura em que também se prevê uma oferta deficitária face à maior procura esperada para o conjunto do ano. Juros da dívida agravam-se As" yields" da dívida soberana da Zona Euro e dos EUA voltaram a subir, numa altura em que a retoma das economias leva a um maior apetite pelo risco e a uma consequente menor procura por dívida, o que agrava os juros das obrigações. Carla Pedro cpedro@negocios.pt 09:30







