A semana em oito gráficos: Europa regressa aos ganhos. PSI-20 e petróleo marcam sétimo saldo positivo

A semana será de boa memória para as duas cotadas do grupo EDP presentes no índice PSI-20, uma vez que conseguiram, e de forma sucessiva, renovar máximos históricos. A EDP Renováveis acumulou um ganho semanal superior a 8%, o que lhe permitiu negociar acima dos 20 euros, enquanto a EDP está agora perto do patamar dos 5 euros. Em contraste, a semana foi madrasta para as empresas do retalho, Jerónimo Martins e Sonae, com perdas superiores aos 2%.