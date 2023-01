A semana em oito gráficos: Europa regressa às quedas e petróleo ganha força

As bolsas europeias registaram uma perda semanal, com exceção do índice espanhol Ibex 35, depois de duas semanas consecutivas de subida. O índice lisboeta foi o que mais tombou. Petróleo brilhou com o relatório da Agência Internacional de Energia, que prevê um aumento da procura.

IBEX 35 ESCAPA A MARÉ VERMELHA As bolsas europeias fecharam a semana com perdas, tendo o índice espanhol Ibex 35 sido o único a fugir às quedas. Já o PSI foi o que mais tombou. Isto numa altura em que responsáveis de topo de grandes bancos centrais sinalizam que a subida dos juros é para se manter. As bolsas europeias fecharam a semana com perdas, tendo o índice espanhol Ibex 35 sido o único a fugir às quedas. Já o PSI foi o que mais tombou. Isto numa altura em que responsáveis de topo de grandes bancos centrais sinalizam que a subida dos juros é para se manter. LISBOA RECUA MAIS DE 1% A bolsa de Lisboa desvalorizou 1,95% para os 5.913,81 pontos, numa semana em que fechou praticamente todos os dias no vermelho, com exceção da sexta-feira. Isto depois de ter registado nove dias consecutivos de ganhos, naquela que foi a mais longa série de subidas desde 2013. A bolsa de Lisboa desvalorizou 1,95% para os 5.913,81 pontos, numa semana em que fechou praticamente todos os dias no vermelho, com exceção da sexta-feira. Isto depois de ter registado nove dias consecutivos de ganhos, naquela que foi a mais longa série de subidas desde 2013. NAVIGATOR COMANDA PERDAS A papeleira foi a cotada que mais perdeu em Lisboa, numa semana em que viu uma revisão em baixa da recomendação por parte do CaixaBank BPI. A cotada chegou mesmo a registar o pior dia em 20 meses na terça-feira, quando a ação atingiu os 3,25 euros. Já os CTT reinaram. A papeleira foi a cotada que mais perdeu em Lisboa, numa semana em que viu uma revisão em baixa da recomendação por parte do CaixaBank BPI. A cotada chegou mesmo a registar o pior dia em 20 meses na terça-feira, quando a ação atingiu os 3,25 euros. Já os CTT reinaram. OPA DÁ GÁS A ESPANHOLA CELLNEX Cellnex foi a estrela entre as cotadas do índice europeu, numa se mana em que foi noticiado que a American Tower e a Brookfield planeiam lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa espanhola. A operação, a acontecer, visa a saída de bolsa da empresa. Cellnex foi a estrela entre as cotadas do índice europeu, numa se mana em que foi noticiado que a American Tower e a Brookfield planeiam lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa espanhola. A operação, a acontecer, visa a saída de bolsa da empresa. TELECOMUNICAÇÕES PRESSIONAM S&P 500 A empresa de telecomunicações Lumen Technologies liderou as que das no índice de referência S&P 500, numa semana em que foi anunciado que o fundo Alaska Permanent aumentou a participação na empresa norte-americana. Já o banco SVB Financial subiu 15% na semana em que apresentou contas. A empresa de telecomunicações Lumen Technologies liderou as que das no índice de referência S&P 500, numa semana em que foi anunciado que o fundo Alaska Permanent aumentou a participação na empresa norte-americana. Já o banco SVB Financial subiu 15% na semana em que apresentou contas. BANCO DO JAPÃO VOLTA A PRESSIONAR O IENE O iene perdeu mais de 1%, tanto contra o dólar como face ao euro. A moeda foi pressionada pelo Banco do Japão, que na quarta-feira decidiu não arredar pé da sua política monetária acomodatícia. Em dezembro, a inflação no país tocou nos 4%, alcançando máximos de quatro décadas. O iene perdeu mais de 1%, tanto contra o dólar como face ao euro. A moeda foi pressionada pelo Banco do Japão, que na quarta-feira decidiu não arredar pé da sua política monetária acomodatícia. Em dezembro, a inflação no país tocou nos 4%, alcançando máximos de quatro décadas. “OUTLOOK” ANUAL IMPULSIONA PETRÓLEO O petróleo somou mais de 1% tanto no mercado londrino como em Nova Iorque. A impulsionar os preços esteve a perspetiva de um aperto da oferta. No relatório publicado esta semana, a Agência Internacional de Energia (AIE) vê a procura aumentar em 1,9 milhões de barris/dia este ano. O petróleo somou mais de 1% tanto no mercado londrino como em Nova Iorque. A impulsionar os preços esteve a perspetiva de um aperto da oferta. No relatório publicado esta semana, a Agência Internacional de Energia (AIE) vê a procura aumentar em 1,9 milhões de barris/dia este ano. JUROS ALIVIAM COM MAIOR APOSTA NA DÍVIDA No acumulado da semana, os juros aliviaram na Zona Euro, à exceção da “yield” alemã. Com a presidente do BCE a apontar para a continuação de uma política monetária restritiva, foi maior a aposta em ativos seguros considerados seguros, como as obrigações, o que fez os juros descerem. No acumulado da semana, os juros aliviaram na Zona Euro, à exceção da “yield” alemã. Com a presidente do BCE a apontar para a continuação de uma política monetária restritiva, foi maior a aposta em ativos seguros considerados seguros, como as obrigações, o que fez os juros descerem. Ver o primeiro Ver o último Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt | Fábio Carvalho da Silva fabiosilva@negocios.pt 09:30









A semana em oito gráficos: Europa regressa às quedas e petróleo ganha força









