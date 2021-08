A semana em oito gráficos: Europa segue imparável rumo a 1999

A bolsa lisboeta liderou a tendência de subida das praças do Velho Continente. O PSI-20 somou 1,69% no cômputo dos cinco dias, aumentando assim para 6,59% o seu ganho anual. De entre as 18 cotadas do índice de referência nacional, a Sonae, Mota-Engil e Nos foram as que mais valorizaram.