A semana em oito gráficos: Europa sobe e Wall Street perde fôlego. Petróleo afunda

As bolsas europeias, apesar de terem registado o pior trimestre dos últimos dois anos, conseguiram fechar a semana com saldo positivo, ao contrário dos EUA. A ajudar esteve a promessa da Rússia de reduzir as ações militares na Ucrânia. Já o petróleo afundou.

Europa regressa aos ganhos Os principais índices da Europa Ocidental tiveram uma semana positiva, muito à conta da promessa da Rússia de reduzir as ações militares na Ucrânia. Apesar de esse recuo não ter sido imediato, o que desiludiu os investidores, a retirada das tropas russas de Chernobyl animou – numa altura em que a inflação preocupa. Os principais índices da Europa Ocidental tiveram uma semana positiva, muito à conta da promessa da Rússia de reduzir as ações militares na Ucrânia. Apesar de esse recuo não ter sido imediato, o que desiludiu os investidores, a retirada das tropas russas de Chernobyl animou – numa altura em que a inflação preocupa. PSI toca máximo de 2015 O PSI fechou a semana a valorizar. O índice de referência português terminou a sessão que marcou o fim do primeiro trimestre do ano a renovar máximos de maio de 2015, ao chegar aos 6.036,97 pontos. Ainda assim, na sexta-feira, voltou a valores abaixo dos seis mil pontos. O PSI fechou a semana a valorizar. O índice de referência português terminou a sessão que marcou o fim do primeiro trimestre do ano a renovar máximos de maio de 2015, ao chegar aos 6.036,97 pontos. Ainda assim, na sexta-feira, voltou a valores abaixo dos seis mil pontos. Greenvolt em recordes A Greenvolt foi a cotada que mais valorizou no PSI durante a semana, a somar mais de 10%. A empresa liderada por João Manso Neto atingiu durante a semana máximos históricos, terminando a cotar nos 7,55 euros. Já a Nos registou a maior descida na semana. A Greenvolt foi a cotada que mais valorizou no PSI durante a semana, a somar mais de 10%. A empresa liderada por João Manso Neto atingiu durante a semana máximos históricos, terminando a cotar nos 7,55 euros. Já a Nos registou a maior descida na semana. Volvo dispara no Stoxx600 A empresa automóvel sueca Volvo Cars foi a que mais subiu no Stoxx600, animada pelo início de cobertura das suas ações pelo banco britânico HSBC com recomendação de manter. O novo CEO, Jim Rowan, assumiu as rédeas da empresa na segunda-feira, e foi aplaudido pelo mercado. A empresa automóvel sueca Volvo Cars foi a que mais subiu no Stoxx600, animada pelo início de cobertura das suas ações pelo banco britânico HSBC com recomendação de manter. O novo CEO, Jim Rowan, assumiu as rédeas da empresa na segunda-feira, e foi aplaudido pelo mercado. Tecnológicas penalizam S&P500 As grandes tecnológicas dos EUA, que se endividaram fortemente nos últimos dois anos devido às baixas taxas de juro, têm sido pressionadas em bolsa pelo início da subida dos juros diretores por parte da Fed. Esta semana, a HP e a Advanced Micro Devices estiveram entre as maiores quedas do S&P 500. As grandes tecnológicas dos EUA, que se endividaram fortemente nos últimos dois anos devido às baixas taxas de juro, têm sido pressionadas em bolsa pelo início da subida dos juros diretores por parte da Fed. Esta semana, a HP e a Advanced Micro Devices estiveram entre as maiores quedas do S&P 500. Euro estável face o dólar A moeda única europeia conseguiu recuperar das quedas face à nota verde, terminando a semana com um ganho marginal de 0,01%. Isto numa altura em que o dólar tem beneficiado do seu estatuto de valor-refúgio devido à ofensiva na Ucrânia e ao aumento generalizado da inflação. A moeda única europeia conseguiu recuperar das quedas face à nota verde, terminando a semana com um ganho marginal de 0,01%. Isto numa altura em que o dólar tem beneficiado do seu estatuto de valor-refúgio devido à ofensiva na Ucrânia e ao aumento generalizado da inflação. Petróleo cai mais de 13% em Londres Os preços do Brent afundaram 13,48% esta semana, pressionados pelo anúncio de que os EUA vão recorrer às suas reservas estratégicas – para conterem a subida dos preços no país – e de que os restantes 30 países membros da Agência Internacional de Energia irão também libertar crude dos seus stocks de emergência. Os preços do Brent afundaram 13,48% esta semana, pressionados pelo anúncio de que os EUA vão recorrer às suas reservas estratégicas – para conterem a subida dos preços no país – e de que os restantes 30 países membros da Agência Internacional de Energia irão também libertar crude dos seus stocks de emergência. Juros portugueses com a maior subida Os juros das obrigações portuguesas com maturidade a dez anos registaram a maior subida na semana, logo seguidos pelos juros de Espanha, num período em que as yields chegaram a valores de 2020. Já os juros norte-americanos aliviaram mais de 9%. Os juros das obrigações portuguesas com maturidade a dez anos registaram a maior subida na semana, logo seguidos pelos juros de Espanha, num período em que as yields chegaram a valores de 2020. Já os juros norte-americanos aliviaram mais de 9%. Ver o primeiro Ver o último Carla Pedro cpedro@negocios.pt | Cátia Rocha catiarocha@negocios.pt 09:30







