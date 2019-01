A semana em oito gráficos: Há 9 meses que o PSI-20 não subia quatro semanas seguidas

Na Europa, só a bolsa britânica caiu esta semana As principais bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal generalizadamente positivo, sustentadas sobretudo pelos ganhos de sexta-feira, num dia em que a forte subida do setor das matérias-primas, aliada aos ganhos registados nos setores automóvel e financeiro, animou a negociação. Em baixa, só o britânico FTSE.

PSI-20 com o melhor desempenho na Europa O índice de referência nacional somou 1,66% no cômputo da semana, elevando para 8,88% a sua valorização no acumulado do ano. Esta foi a quarta semana consecutiva de subidas para o PSI-20 e desde Abril do ano passado que não registava um ciclo de ganhos desta dimensão. A subida, nas quatro semanas, ascende a 10,86%.

Mota-Engil foi a cotada que mais subiu na praça lisboeta A Mota-Engil foi a cotada do PSI-20 que mais terreno ganhou na semana, com uma valorização acumulada de 14,97%. Em baixa, no cômputo de segunda a sexta-feira, só estiveram quatro cotadas: Galp Energia, Pharol, Ibersol e EDP Renováveis.

Air France-KLM com o melhor desempenho do Stoxx600 A companhia aérea franco-holandesa Air France-KLM foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais ganhou no agregado da semana, ao somar 13,64%. As ações da empresa dispararam 23% nos últimos 10 dias, sobretudo devido às negociações bem sucedidas entre os sindicatos e a nova direção e às recomendações otimistas de vários analistas.

PG&E anima S&P 500 A “utility” norte-americana Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) escalou 69,86% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A sustentar a cotada, que na quinta-feira disparou 74,6%, esteve o facto de ter sido ilibada, por investigadores californianos, de qualquer responsabilidade nos incêndios de Outubro de 2017 na região de Tubbs. A investigação concluiu que o fogo começou num sistema elétrico privado.

Draghi sustenta euro A moeda única europeia valorizou face à libra e ao dólar no agregado da semana, a ser impulsionada pelo facto de o presidente do banco central europeu, Mario Draghi, ter reconhecido um abrandamento mais forte do que o esperado para as economias do Velho Continente, dando esperança aos investidores de que a primeira subida dos juros por parte do BCE seja adiada. O dólar abandonou assim o pico de três semanas face ao euro. A Reserva Federal norte-americana reúne-se na próxima semana e espera-se que mantenha a taxa de juro inalterada – apesar de estarem previstos dois aumentos em 2019, após os quatro verificados no ano passado.

Ouro toca máximo de mais de sete meses O metal amarelo roçou os 1.300 dólares por onça esta semana, atingindo um máximo de 15 de junho de 2018 e ficando muito perto de superar aquele patamar psicológico. O ouro soma e segue numa altura em que a nota verde cede terreno, o que torna o metal precioso mais atrativo como investimento alternativo – uma vez que é denominado em dólares. Já o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias de crude, esteve a subir na sexta-feira, com os operadores bolsistas a avaliarem até que ponto uma escalada das tensões na Venezuela poderá reduzir as exportações deste membro da OPEP. Essa valorização não foi, contudo, suficiente para um saldo semanal positivo.