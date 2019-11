Europa generalizadamente no verde As bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal positivo, impulsionadas pelos melhores dados económicos a nível global, que atenuaram os receios de contração. Os avanços na frente comercial EUA-China também ajudaram ao otimismo, se bem que na sexta-feira tenha havido novo retrocesso e as praças europeias tenham entrado no vermelho, com exceção da bolsa lisboeta. Ainda assim, no cômputo da semana todos os índices ganharam terreno.

PSI-20 soma 3,69% na semana O índice de referência nacional registou o melhor desempenho das principais praças da Europa Ocidental, com uma subida de 3,69%, muito à conta de ter conseguido manter-se à tona na última sessão da semana, ao contrário dos seus congéneres. O PSI-20 aumentou assim para 12,07% a sua valorização desde o início do ano.

Pharol com maior subida em Lisboa No PSI-20, a Pharol foi o título que terreno ganhou na semana, com uma valorização acumulada de 19,07%. Só na sexta-feira a antiga PT disparou 8,86% para 0,1130 euros, a maior subida diária deste ano e o valor mais alto desde 18 de setembro.

KGHM com o melhor desempenho do Stoxx600 A KGHM Polska Miedź S.A., conhecida como KGHM, foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que valorizou no agregado da semana, ao registar uma apreciação de 15,26%. A mineira polaca, grande produtora de cobre e prata há mais de 50 anos, devido sobretudo às estimativas de crescimento do mercado de cobre sem oxigénio (OFC).

Xerox lidera valorizações no S&P 500 A liderar a tabela de melhores “performers” do índice Standard & Poor’s 500 nesta semana esteve a Xerox, que na terça-feira, 5 de novembro, anunciou ter vendido a sua participação de 25% na Fuji Xerox aos japoneses da Fujifilm, pondo fim a uma aliança de mais de meia década. No dia seguinte foi noticiado que a Xerox está a considerar avançar com uma oferta de 27 mil milhões de dólares pela gigante tecnológica HP, num acordo que poderá juntar duas das maiores empresas norte-americanas no segmento de hardware para escritório.

Libra perde força e dólar ganha terreno A libra depreciou-se esta semana face ao dólar e ao euro, com os investidores a aguardarem por novidades sobre o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia, antes das eleições marcadas para o dia 12 de dezembro. Já o dólar tocou em máximos de três semanas face ao euro, fazendo-se valer da sua posição de ativo de refúgio, numa altura em que pairam ainda muitas incertezas na frente comercial EUA-China.

Petróleo avança com expectativa de acordo comercial As cotações do “ouro negro” tiveram um desempenho semanal positivo, à conta de um maior otimismo quanto a um possível acordo comercial entre Washington e Pequim. Na sexta-feira, os EUA contrariaram as informações da véspera, com Donald Trump a dizer que não existia qualquer entendimento com a China sobre a retirada de forma faseada das tarifas aduaneiras, levando a que os preços invertessem para o vermelho - o que não impediu, contudo, um saldo positivo no conjunto da semana.