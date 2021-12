A semana em oito gráficos: ómicron abala bolsas e petróleo e anima obrigações e dólar

As bolsas europeias e norte-americanas cederam terreno, com a nova variante da covid a continuar a assustar os investidores. A ómicron também penalizou o sentimento no mercado petrolífero, com os preços do crude a caírem pela sexta semana consecutiva.

Stoxx 600 recua com nova variante O Stoxx 600 recuou 0,28%, depois de na semana passada ter afundado mais de 4%. Ainda que o sentimento dos investidores tenha melhorado, os receios em torno da ómicron e do seu impacto na retoma económica continuaram a pesar. Apenas a bolsa londrina ganhou terreno. O Stoxx 600 recuou 0,28%, depois de na semana passada ter afundado mais de 4%. Ainda que o sentimento dos investidores tenha melhorado, os receios em torno da ómicron e do seu impacto na retoma económica continuaram a pesar. Apenas a bolsa londrina ganhou terreno. PSI-20 cai pela terceira semana O PSI-20 desvalorizou 0,14% esta semana, reduzindo para 10,6% o ganho acumulado em 2021. Entre os principais índices da Europa Ocidental, foi o que menos perdeu, mas marcou a sua terceira semana consecutiva com saldo vermelho. O grupo EDP foi o que mais pressionou. O PSI-20 desvalorizou 0,14% esta semana, reduzindo para 10,6% o ganho acumulado em 2021. Entre os principais índices da Europa Ocidental, foi o que menos perdeu, mas marcou a sua terceira semana consecutiva com saldo vermelho. O grupo EDP foi o que mais pressionou. Grupo EDP perde brilho em Lisboa O grupo EDP registou o pior desempenho do PSI-20, com destaque para a subsidiária das energias renováveis da elétrica portuguesa, que caiu mais de 5%, apesar da revisão em alta do seu preço-alvo pelo Deutsche Bank. O grupo EDP registou o pior desempenho do PSI-20, com destaque para a subsidiária das energias renováveis da elétrica portuguesa, que caiu mais de 5%, apesar da revisão em alta do seu preço-alvo pelo Deutsche Bank. Entregas de comida sob pressão As empresas com aplicações de entrega de comida ao domicílio, como a britânica Deliveroo e a holandesa Just Eat Takeaway, estiveram entre as maiores perdas do Stoxx600. Isto numa altura em que a União Europeia se prepara para reclassificar os funcionários da chamada "gig economy". As empresas com aplicações de entrega de comida ao domicílio, como a britânica Deliveroo e a holandesa Just Eat Takeaway, estiveram entre as maiores perdas do Stoxx600. Isto numa altura em que a União Europeia se prepara para reclassificar os funcionários da chamada "gig economy". Twitter pressiona S&P500 A rede social das micromensagens Twitter esteve entre as que mais penalizaram o Standard & Poor’s 500. Isto na semana em que Jack Dorsey anunciou a sua saída da empresa, que passa a ter Parag Agrawal aos comandos. A rede social das micromensagens Twitter esteve entre as que mais penalizaram o Standard & Poor’s 500. Isto na semana em que Jack Dorsey anunciou a sua saída da empresa, que passa a ter Parag Agrawal aos comandos. Dólar ganha face ao euro, libra e iene O dólar ganhou terreno face a congéneres de peso, como o euro, iene e libra, numa altura em que os receios em torno da ómicron levaram a uma maior procura por ativos de refúgio, como é o caso da nota verde. O dólar ganhou terreno face a congéneres de peso, como o euro, iene e libra, numa altura em que os receios em torno da ómicron levaram a uma maior procura por ativos de refúgio, como é o caso da nota verde. Petróleo cai pela sexta semana Os preços do crude recuaram pela sexta semana, com os receios em torno da nova variante da covid a pesarem no sentimento. A OPEP+ vai, ainda assim, aumentar a oferta em janeiro, mas disse estar preparada para qualquer ajuste se a procura diminuir. Os preços do crude recuaram pela sexta semana, com os receios em torno da nova variante da covid a pesarem no sentimento. A OPEP+ vai, ainda assim, aumentar a oferta em janeiro, mas disse estar preparada para qualquer ajuste se a procura diminuir. Juros caem na Europa Os juros da dívida soberana desceram na Europa, com os investidores a refugiarem-se em ativos mais seguros, como é o caso das obrigações, devido aos receios em torno do impacto que a ómicron possa ter na retoma económica mundial. Os juros da dívida soberana desceram na Europa, com os investidores a refugiarem-se em ativos mais seguros, como é o caso das obrigações, devido aos receios em torno do impacto que a ómicron possa ter na retoma económica mundial. Ver o primeiro Ver o último Carla Pedro cpedro@negocios.pt 09:30







