A semana em oito gráficos: pandemia e potencial 'no deal' abalam bolsas na Europa e aliviam juros

O PSI-20 terminou a semana com saldo positivo, reduzindo assim para 18,91% a sua perda no acumulado do ano. O índice de referência nacional foi essencialmente sustentado pelos ganhos no setor da energia, com exceção da Galp. A EDPR disparou mais de 12%, a EDP somou mais de 4% e a REN subiu 0,63%.