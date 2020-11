A semana em oito gráficos: PSI-20 com maior subida em 15 anos em semana de ouro para as bolsas europeias

Numa semana em que entre as 17 cotadas do PSI-20 só a Novabase desceu (em linha com a tendência das tecnológicas lá fora), o BCP e a Galp Energia foram os grandes motores da forte subida do PSI-20. O banco e a petrolífera foram dos títulos mais castigados desde o início da pandemia, pelo que agora foram o alvo predileto dos investidores mais otimistas com a introdução no mercado de uma vacina até ao final do ano que contenha o impacto negativo da pandemia. O banco liderado por Miguel Maya disparou mais de 30% e aproximou-se dos 10 cêntimos, enquanto a petrolífera avançou mais de 20%.