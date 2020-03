A semana em oito gráficos: quase nenhum ativo escapou à sangria do novo coronavírus

À exceção do mercado cambial (dólar e iene), a generalidade dos ativos não escapou ao “tsunami” causado pela tempestade perfeita decorrente da conjugação da pandemia do novo coronavírus com a quebra do crude provocado pela guerra de preços entre iniciada pela Arábia Saudita.