PSI-20 brilha na semana A semana foi positiva para a maior parte das bolsas europeias, ainda que os ganhos não tenham sido acentuados, numa semana em que os principais índices só negociaram quatro dias. O principal índice nacional foi mesmo o que mais subiu, ao apreciar 1,13%, algo conquistado na última sessão da semana. O período foi marcado pela apresentação de resultados por parte de várias cotadas, o que acabou por condicionar a negociação um pouco por toda a Europa e EUA.

Última sessão decisiva para o PSI-20 A bolsa nacional subiu pouco mais de 1% esta semana, um desempenho que foi justificado pela subida de 1,28% registada na última sessão da semana. O balanço da semana foi assim positivo, mais do que anulando a queda da semana anterior.

Resultados catapultam Jerónimo Martins A cotada portuguesa que mais subiu foi a Jerónimo Martins, a beneficiar dos resultados do primeiro trimestre apresentados na sexta-feira de manhã. Os lucros caíram, mas os dados sobre o mercado polaco acabaram por animar a negociação das ações. A dona dos supermercados Pingo Doce subiu 6,59% só na última sessão da semana, o que corresponde ao ganho mais acentuado desde 15 de janeiro, dia marcado pela apresentação de resultados de 2018.

Resultados ditam ganhos e perdas acentuados na Europa As alemãs Delivery Hero e SAP apresentaram os seus resultados do primeiro trimestre, com os números a convencerem os investidores. De tal forma que as ações fecharam a semana (composta por apenas quatro sessões) a subirem mais de 13%. Do lado oposto, a belga Umicore deslizou mais de 20%, precisamente porque os resultados ficaram aquém do esperado.

Hasbro e Twitter brilham A história bolsista dos EUA esta semana não é muito diferente da europeia. Os protagonistas é que mudam. As estrelas e os maiores desastres têm como pano de fundo resultados. A Hasbro e o Twitter reportaram números entre janeiro e março que animaram os investidores e as ações dispararam mais de 13%. Do lado oposto estiveram a 3M e a Intel, com quedas superiores a 11,5%, devido aos fracos resultados trimestrais.

Euro em mínimos de quase dois anos A semana foi de perdas para o euro, quando comparado com o dólar. A moeda única europeia tocou mesmo no valor mais baixo desde maior de 2017, num movimento que não é novo. Desde o início de 2019, o euro já perde perto de 3% contra a divisa americana. Isto numa altura em que se prevê que a política monetária dos dois lados do Atlântico não sofra alterações tão cedo e em que a economia europeia continua a dar sinais de abrandamento. Já nos EUA, o PIB está a dar sinais de força económica, tendo crescido 3,2% no primeiro trimestre.

Petróleo trava no final da semana Os preços do petróleo atingiram máximos de seis meses esta semana, sobretudo devido ao fim das isenções nas sanções impostas pelos EUA ao Irão, que têm como objetivo reduzir a zero as exportações de petróleo daquele país. Mas as dúvidas sobre o que vão fazer países como a Arábia Saudita e a renovada pressão de Donald Trump sobre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para que implementem medidas que façam descer os preços da matéria-prima acabaram por ditar uma descida acentuada na última sessão (-3%). Assim, no acumulado da semana, o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal acabou por subir menos de 0,5%.