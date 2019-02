A semana em oito gráficos: Stoxx 600 sobe há cinco semanas, juros italianos disparam, petróleo e euro ganham terreno

Os juros das obrigações italianas a 10 anos dispararam no mercado secundário, depois de ter sido confirmado que a economia italiana entrou em recessão. A acentuar a subida estiveram os dados de inflação da Zona Euro, que aumentam a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) irá prosseguir com a normalização da política monetária na região.

As cotações do "ouro negro" voltaram a subir nos principais mercados internacionais, apesar de novos sinais de abrandamento económico na China, o que deixa recear uma diminuição da procura de combustíveis. A contrabalançar a queda da atividade industrial de Pequim esteve o anúncio de que a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) registou no mês passado a maior queda em dois anos.

A empresa norte-americana de telecomunicações Charter Communications, que é a segunda maior operadora por cabo dos EUA, escalou 16,88% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. As sólidas receitas reportadas para o quarto trimestre alimentaram o otimismo dos investidores.

A companhia sueca de equipamentos para saúde Getinge foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais ganhou no agregado da semana, ao somar 22,98%. A empresa de tecnologia médica esteve a ser sustentada pelo aumento dos seus lucros no quarto trimestre e por uma revisão em alta das suas vendas em 2019.

A Mota-Engil foi a cotada do PSI-20 que mais caiu na semana, com uma desvalorização acumulada de 5,16%, isto depois de ter sido a que mais subiu na semana precedente. A travar maiores perdas esteve a EDP, que somou 3,07%.

O índice de referência nacional cedeu 0,72 no cômputo da semana, reduzindo para 8,10% a sua valorização no acumulado do ano. Depois de quatro semanas consecutivas de subidas para o PSI-20, esta semana foi de queda, se bem que, entre os índices que recuaram na Europa, tenha sido dos que menos terreno perdeu.

As principais bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal repartido entre ganhos e perdas, com a mudança de discurso da Fed a sustentar e as incertezas em torno do Brexit e das negociações comerciais EUA-China a pressionarem. Na sexta-feira, a maior pressão veio do setor da banca, mas o índice de referência Stoxx600 acumulou uma subida semanal de 0,52%, completando assim um ciclo de cinco semanas consecutivas de ganhos, o maior desde maio do ano passado. Em janeiro, o Stoxx600 registou a maior valorização mensal em três anos.

As bolsas do Velho Continente apresentaram um saldo misto no acumulado da semana. O Stoxx600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, somou 0,52% entre segunda e sexta-feira e completou um ciclo de cinco semanas consecutivas de ganhos, o maior desde maio do ano passado. Em janeiro, mês terminado na quinta-feira, o Stoxx600 registou a maior valorização mensal em três anos.

Já o PSI-20 rumou em sentido contrário. O índice de referência nacional cedeu 0,72%, mas, entre os principais congéneres europeus que também tiveram um saldo semanal no vermelho, foi dos que menos caiu.

O setor financeiro esteve em destaque pela negativa. No caso de Itália, a banca foi afetada pela subida dos juros italianos após se saber que a economia do país entrou em recessão técnica. Já a banca espanhola apresentou resultados que ficaram aquém das expectativas: o CaixaBank (dono do BPI) viu os lucros crescer 17%, abaixo do esperado; e o Sabadell viu os lucros reduzirem-se em 54%.

Também as ações do Deutsche Bank sofreram com a divulgação dos resultados. As receitas encolheram pelo oitavo trimestre consecutivo, o que levanta questões acerca da sustentabilidade do crescimento do banco alemão.

No mercado obrigacionista, os juros da dívida soberana de Itália a 10 anos dispararam no mercado secundário, depois de ter sido confirmado que a economia italiana entrou em recessão. A acentuar a subida estiveram os dados de inflação da Zona Euro, que aumentam a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) vai prosseguir com a normalização da política monetária na região.