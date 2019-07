A semana em oito gráficos: Trump e imposto Google ensombram negociação na Europa

Europa no vermelho com Trump e imposto Google a penalizarem As bolsas do Velho Continente encerraram generalizadamente no vermelho, esta semana, pressionadas sobretudo pelos receios em torno de uma nova frente de batalha entre Washington e a Europa, devido ao chamado imposto Google, bem como a “desilusão” de Donald Trump em relação à China pelo facto de Pequim não estar a comprar produtos agrícolas americanos como combinado.

PSI-20 em contraciclo com resto da Europa O índice de referência nacional ganhou 0,55% no conjunto da semana, elevando para 10,41% a sua valorização desde o início do ano. O PSI-20 esteve assim em contraciclo face ao resto do Velho Continente, tendo sido especialmente animado pela Galp Energia e pela Jerónimo Martins. Apesar de as primeiras três sessões da semana terem sido de queda, as subidas de quinta e sexta-feira foram suficientes para um saldo semanal no verde.

Galp foi o título que mais subiu na praça lisboeta No PSI-20, a Galp Energia foi o título que mais terreno ganhou na semana, com uma subida acumulada de 4,89%, ao passo que a Navigator foi a cotada que mais se depreciou ao registar uma descida de 4,07%.

Micro Focus com o pior desempenho do Stoxx600 A fabricante britânica de software Micro Focus International foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais terreno perdeu no agregado da semana, ao recuar 15,99%, devido sobretudo à forte queda registada na quarta-feira, depois de a empresa apresentar receitas de licenciamento no seu primeiro semestre fiscal, terminado a 30 de abril, abaixo do esperado. Além disso, disse que a integração da unidade de negócio de software que adquiriu recentemente à Hewlett Packard Enterprise está a revelar-se difícil.

Western Digital sustenta S&P 500 A norte-americana Western Digital, fabricante de discos rígidos, escalou 12,89% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. Os investidores aplaudiram o anúncio de que o seu portefólio IntelliFlash obteve a certificação SAP HANA para acelerar a percepção em tempo real de clientes corporativos.

Dólar penalizado pela Fed e dados económicos Depois de duas sessões em que desvalorizou na reação ao discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, que sinalizou que o banco central deverá descer os juros em breve, o dólar voltou a cair na sexta-feira e no cômputo da semana acabou por ficar no vermelho face ao euro e à libra. A moeda norte-americana foi penalizada pela divulgação dos dados mais recentes relativos aos preços dos produtores, que aumentaram, em junho, mais do que era antecipado.

Petróleo ganha com tempestade, tensões geopolíticas e menos stocks A tempestade Barry levou a um corte de 50% na produção de energia do Golfo do México, o que impulsionou as cotações do petróleo esta semana. Além disso, as tensões no Médio Oriente, com a tentativa do Irão de bloquear a passagem de um petroleiro britânico no Estreito de Ormuz, ajudaram a sustentar o mercado. Por outro lado, os inventários de crude norte-americano caíram para o nível mais baixo de quase três meses, o que compôs o cenário a favor de uma subida dos preços.