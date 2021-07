A semana em oito gráficos: Wall Street renova máximos e juros aliviam

Nos EUA, a semana foi marcada por novos máximos históricos do S&P 500 e do Nasdaq Composite. Na Europa o panorama foi misto, com Lisboa e Frankfurt a terem um saldo positivo, ao contrário de Londres e, principalmente, Madrid. Christine Lagarde reiterou a posição do BCE, que ganha força com a ameaça de nova vaga pandémica devido à variante Delta, e os juros aliviaram.

S&P 500 em máximos e Europa perde gás As bolsas norte-americanas viveram mais uma semana positiva, com o S&P 500 a renovar máximos históricos. Na Europa, Lisboa e Frankfurt acumularam ganhos, ap passo que o pan-europeu Stoxx 600 e o londrino FTSE cederam ligeiramente. Já Madrid deu um tombo de 2%. Lisboa com melhor semana desde maio A bolsa de Lisboa alcançou um saldo positivo pela segunda semana consecutiva e registou mesmo o melhor desempenho semanal desde 21 de maio. A semana arrancou com leves descidas, seguindo-se uma queda de quase 1%. Nos dois últimos dias, contudo, o PSI-20 recuperou fôlego e atingiu uma valorização superior a 1%. EDPR escala e BCP naufraga A EDP Renováveis liderou os ganhos da semana e ficou em cima dos 20 euros. A semana foi recheada de anúncios do braço para as energias verdes da EDP: venda de ativos nos EUA, entrada no Vietname e um acordo na Polónia. Já o BCP perdeu quase 7% na semana, acompanhando o mau momento vivido pela banca europeia. ISS limpa semana com delícia turca A dinamarquesa ISS liderou os ganhos no Stoxx 600 impulsionada por um contrato para gerir as instalações e os serviços de limpeza em cinco hospitais turcos. Nota para a EDPR que conseguiu ser a quarta cotada do índice pan-europeu com melhor desempenho na semana. AMD dispara após luz verde para compra da Xilinx A AMD brilhou esta semana e disparou perto de 11% após a luz verde do regulador do Reino Unido para a compra da Xilinx, cujas ações avançaram mais de 9% na semana. A fusão dará ainda mais força à AMD no mercado dos semicondutores. Mercado laboral dá força ao dólar A nota verde ganhou terreno face ao euro e à libra esterlina apoiada nos bons dados do mercado laboral nos Estados Unidos, com a criação de emprego em junho a superar as expectativas. Ainda assim, o dólar desvalorizou frente ao iene. Prata eclipsa matérias-primas com procura em máximos de oito anos A prata valorizou na semana após o Silver Institute ter indicado que a procura por este metal deverá atingir máximos de oito anos e prever uma subida do preço. O preço do petróleo estagnou, enquanto se aguarda a decisão da OPEP+ sobre os níveis da produção. Juros de Itália com maior descida semanal num ano As garantias dadas pela presidente do BCE de que a política monetária se irá manter e que a compra de ativos prosseguirá aliviou os juros na Europa, destacando-se Itália, com uma queda de 15 pontos base, a maior em mais de um ano. Em Portugal a yield a 10 anos recuou 11,6 pontos.







