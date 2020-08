A semana em oito gráficos: Bolsas, euro e petróleo no pódio dos ganhos

As bolsas do Velho Continente e do outro lado do Atlântico ganharam terreno esta semana, animadas som a perspetiva de novas fusões e aquisições, assim como mais estímulos à economia norte-americana e os avanços de uma vacina contra a covid-19.

Europa estreia agosto no verde As bolsas europeias seguiram a tendência de Wall Street, animadas com a perspetiva de novas fusões e aquisições, assim como mais estímulos à economia norte-americana, se bem que o aumento de casos de covid-19 e as tensões EUA-China travaram maiores ganhos. Praça lisboeta avança A bolsa nacional avançou 1,66%, com o PSI-20 a reduzir para 16,24% a queda no acumulado do ano. A praça lisboeta foi sustentada sobretudo pelos CTT e nem as perdas nas duas últimas sessões impediram um saldo semanal positivo. CTT dão brilho ao PSI-20 A cotada do PSI-20 que mais subiu foi a Sonae Capital, mas foi a valorização dos CTT que mais puxou pela bolsa nacional, apesar da queda do título após a divulgação das contas semestrais, em que anunciou prejuízos. Natixis anima Stoxx600 O banco francês Natixis teve um dos melhores desempenhos do Stoxx600, depois de o seu CEO, François Riahi, anunciar que iria sair após os resultados dececionantes, sendo substituído por Nicholas Namias, que transita do "board" da casa-mãe BCPE. Varian dá gás ao S&P 500 A Varian Medical Systems escalou mais de 21% em Wall Street, sustentada pelo anúncio de que a alemã Siemens Healthineers a vai comprar por 16 mil milhões de dólares. Dólar ainda débil O euro continuou a ganhar terreno face ao dólar, com a nota verde a ser fragilizada pela perspetiva de uma retoma económica débil nos EUA, especialmente quando comparada com a Europa. Na sexta-feira, o dólar foi animado pelos bons dados do emprego, mas não bastou para um saldo semanal positivo. Crude ganha com menos reservas As cotações do petróleo subiram, à conta da queda dos stocks de crude nos EUA, se bem que o ressurgimento de casos de covid-19 trave os ganhos pelos receios quanto à retoma da procura de combustível. Juros do sul da Europa aliviam Os juros da dívida a 10 anos de Portugal, Espanha e Itália recuaram, ao passo que na Alemanha as "yields" subiram devido a uma menor procura pelas Bunds pelo facto de os juros estarem negativos.







... As bolsas europeias e norte-americanas foram sobretudo impulsionadas pela perspetiva de novas fusões e aquisições e pela expectativa de distribuição de uma vacina para a covid-19, ao mesmo tempo que algumas empresas surpreenderam pela positiva na apresentação de resultados. Também a expectativa de um novo pacote de estímulos nos EUA animou durante toda a semana os mercados accionistas, bem como o petróleo. A travar maiores ganhos esteve o aumento das infeções por covid-19, que continua a suscitar receios. O dólar continuou a ser pressionado pelas fracas perspetivas de crescimento económico nos Estados Unidos, em comparação com a Europa.

