A semana em oito gráficos: bolsas europeias entre ganhos e perdas e petróleo a subir pela segunda semana

As praças do Velho Continente tiveram um saldo semanal misto. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas na região, somou 1,08%, com os índices alemão e britânico a acompanharem a tendência. Já o português e o espanhol cederam terreno. Nos EUA o movimento foi de subida.

A semana foi negativa para a praça portuguesa, contrariando até a melhor prestação do agregador europeu Stoxx 600. O índice PSI-20 perdeu 1,07%, apenas com três cotadas a negociarem em território positivo. Foram elas a EDP, a Novabase e a Jerónimo Martins.

Na praça portuguesa, o BCP foi o título com o pior desempenho semanal, a ceder 6,67%. Na tabela das piores “performances” seguiu-se a Ibersol, a recuar 6,23%. Já a EDP teve a maior subida, de 6,02%, depois de na quinta-feira reportar um aumento dos lucros no primeiro trimestre.

A alemã Zalando foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais subiu no agregado da semana, a ganhar 20,03%. A plataforma online de moda foi impulsionada pelo aumento das vendas pela internet.

Petróleo tem segunda semana em alta

As cotações do "ouro negro" subiram pela segunda semana consecutiva, o que não acontecia desde fevereiro. A ajudar esteve a reabertura gradual de muitas economias, os os bons ventos dos Estados Unidos e da China e os cortes de produção da OPEP+, com os sauditas a aumentarem também os preços de venda aos clientes. O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações portuguesas, somou 14,03%.