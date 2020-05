A semana em oito gráficos: Bolsas ganham fôlego e petróleo cede à pressão de várias frentes

Mercados globais em alta Apesar de o tom ter sido negativo na sessão de sexta-feira, a semana foi globalmente positiva para os mercados globais. Na Europa, os índices foram ssustentados pela proposta da Comissão Europeia de 750 mil milhões para o fundo de recuperação que irá apoiar os países do continente. Destacou-se o espanhol IBEX 35, com um ganho acumulado de quase 6%.

PSI-20 sobe mais de 2% na semana A bolsa nacional acompanhou a prestação positiva das restantes praças europeias e acumulou um ganho semanal superior a 2%. Em Portugal, a temporada de resultados continua e fez oscilar a negociação, bem como a preparação da terceira fase de desconfinamento do país.

Sonae Capital lidera ganhos no PSI-20 A Sonae Capital foi a cotada que mais valorizou, com um ganho acumulado de mais de 14%. Neste campo destacaram-se ainda a Nos e o BCP, com subidas superiores a 8,5%. No campo das quedas, nota para a Ibersol, dona da PizzaHut e KFC, que corrigiu depois do ganho de quase 90% na semana passada.

Cineworld Group brilha no Stoxx600 A Cineworld Group foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais subiu no agregado da semana, ao disparar 44,52%. A cadeia britânica de cinemas foi sustentada pelo anúncio de novos procedimentos que estão a ser implementados para garantir uma experiência segura e agradável aos espectadores na reabertura das salas de cinema em julho, e pela angariação de liquidez adicional.

Dollar Tree anima S&P 500 A Dollar Tree escalou 19,42% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A operadora norte-americana de lojas de desconto foi impulsionada pelos resultados acima do esperado no primeiro trimestre do ano.

Dólar perde tração A nota verde cedeu terreno face a algumas das suas principais congéneres, como o euro, libra e iene, penalizada sobretudo pelas tensões entre os EUA-China. Embora em alturas de incerteza haja mais procura de valors-refúgio, como o dólar, a moeda norte-americana não foi tão procurada, com os investidores a preferirem ienes e ouro. Além disso, o euro saiu reforçado com a proposta da Comissão Europeia para o fundo de recuperação da economia europeia.

Petróleo com única perda de maio As cotações do "ouro negro" cederam terreno esta semana, depois de um saldo positivo nas quatro semanas precedentes, pressionadas pela fraca procura de combustível nos EUA, pelos receios de uma segunda vaga de casos de covid-19 na Coreia do Sul e pelo deteriorar das relações EUA-China.