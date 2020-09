A semana em oito gráficos: Cotadas mais apetecíveis foram alvo de sell-off e abalaram Europa e EUA

As bolsas do Velho Continente e do outro lado do Atlântico cederam terreno esta semana, pressionadas pelo movimento de sell-off numa altura em que se considera que a forte valorização das ações no verão, sobretudo no setor tecnológico, foi excessiva.

Europa estreia setembro no vermelho As bolsas europeias acompanharam o movimento negativo nos Estados Unidos, a registarem a maior queda semanal desde finais de julho, numa altura em que os investidores parecem considerar que as ações estão sobreavaliadas, especialmente no setor tecnológico. Praça lisboeta perde 1,86% A bolsa nacional cedeu esta semana 1,86%, com o PSI-20 a aumentar para 18,52% a queda no acumulado do ano. A praça lisboeta foi pressionada sobretudo pelo BCP, mas a Mota-Engil foi a que mais caiu. Já a melhor performance da semana coube à Altri. Mota-Engil afunda mais de 12% A cotada do PSI-20 que mais caiu foi a Mota-Engil, com uma perda de 12,10%. Isto depois de ter disparado mais de 34% em agosto, no melhor mês desde janeiro de 2013, à conta da parceria com os chineses da CCCC. Apesar das notícias positivas da semana, com a empresa a ganhar um contrato em Angola e a ver ser-lhe adjudicada uma segunda obra de expansão do Metro de Lisboa, a construtora esteve a corrigir dos fortes ganhos. HelloFresh pressiona Stoxx600 A empresa alemã de kits de refeições HelloFresh teve o pior desempenho do Stoxx600, a perder 14,3%. As cotadas que têm estado a ter o melhor desempenho este ano, sobretudo no período da pandemia, como é o caso da HelloFresh, foram as mais atingidas pelo sell-off desta semana, já que muitos investidores as consideram demasiado valorizadas. Fortinet tira fôlego ao S&P 500 A Fortinet caiu perto de 11% esta semana, tendo sido a cotada com pior performance no S&P 500. A empresa norte-americana especializada em soluções de segurança de rede, que desenvolve e comercializa software, produtos e serviços de cibersegurança, foi penalizada pela perspetiva de uma queda do lucro por ação no trimestre em curso, para 0,78 dólares, contra 0,82 no segundo trimestre. Dólar ganha tração face ao euro A nota verde recuperou esta semana face ao euro, animada por dados económicos melhores do que o previsto nos EUA, se bem que tenha caído contra o iene e a libra. O euro, que no início da semana chegou a negociar em máximos de maio de 2018 face ao dólar, acabou por sofrer com a tomada de mais-valias. Crude cede com queda da procura As cotações do petróleo perderam terreno, a caírem perto de 5% na semana, em Londres. A penalizar estiveram os dados sobre a debilidade da procura por gasolina nos EUA, que se juntam à lenta retoma económica face à pandemia de covid-19. Juros aliviam na Zona Euro Os juros da dívida a 10 anos de países como Alemanha, Portugal, Espanha e Itália recuaram, numa altura em que o aumento de novos casos de covid-19 tem levado os investidores a procurarem ativos considerados mais seguros, como as obrigações.







... As bolsas europeias e norte-americanas foram sobretudo penalizadas pelo forte movimento de venda, especialmente no setor tecnológico, numa altura em que os investidores começam a achar que muitos títulos estão sobreavaliados. Também o aumento das infeções por covid-19 continuou a suscitar receios junto dos investidores, que preferem assim ativos considerados mais seguros. Já o dólar recuperou com a melhoria de alguns dados económicos nos Estados Unidos, como a atividade industrial e o emprego, reforçando a expectativa de uma retoma no país. O petróleo, por seu lado, registou uma queda, com a diminuição da procura por combustível a pesar no seu desempenho em bolsa. Saber mais Europa EUA bolsas dólar petróleo

