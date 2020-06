A semana em oito gráficos: Covid-19 arrasta bolsas mundiais e petróleo para as quedas

Bolsas globais em baixa A semana foi globalmente negativa para as bolsas, devido aos receios em torno do ressurgimento de focos de covid-19 em economias-chave mundiais, que podem travar a reabertura da atividade económica e obrigar a maiores esforços governamentais em matéria de estímulos.

Bolsa nacional cai mais de 2% A praça lisboeta acumulou uma desvalorização semanal superior a 2%, com o número crescente de novos casos de covid-19 na Europa a travar o ímpeto dos investidores.

Ibersol lidera perdas no PSI-20 A Ibersol foi a cotada que mais desvalorizou, a recuar perto de 10%, numa semana em que foram anunciadas maiores restrições à atividade dos estabelecimentos comerciais na Área Metropolitana de Lisboa.

Wirecard afunda no Stoxx600 A empresa alemã de pagamentos Wirecard foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais caiu, ao afundar 95,04%, depois de já ter peerdido 72% na semana precedente. Isto depois de o seu CEO, Markus Braun, se demitir na sequência de um novo escândalo financeiro na empresa e de esta ter entrado com um processo de insolvência.

Wynn Resorts pressiona S&P 500 A Wynn Resorts perdeu quase 17% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno cedeu. A empresa norte-americana do turismo foi penalizada, como todo o setor, pela perspetiva de retoma lenta da atividade devido aos novos casos de covid-19.

Euro ganha força face ao dólar O dólar continuou em maré negativa face a um cabaz de moedas rivais, no qual se insere o euro, que na semana ganhou 0,32%. Já a libra esterlina recuou perante a nota verde, com a esperança de um entendimento entre o Reino Unido e a UE, para ultimar os pormenores do divórcio, a impulsionar a moeda britânica.

Petróleo cai com receio de quebra de consumo As cotações do "ouro negro" cederam terreno, com a perspetiva de uma segunda vaga de covid-19 a intensificar os receios de uma nova queda no consumo de combustível, e isto numa altura em que os stocks nos EUA estão em máximos históricos. O Brent do Mar do Norte, crude de referência para a Europa, caiu quase 4% na semana.