A liderar a tabela das subidas semanais na bolsa nacional estiveram a Nos e a Pharol, ambas com um ganho de dois dígitos. No primeiro caso, a empresa liderada por Miguel Almeida superou as expectativas do mercado em relação aos seus resultados semestrais, apesar da robusta queda homóloga de mais de 60%. No lado oposto da tabela esteve o BCP, com uma queda superior a 5%.