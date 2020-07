A semana em oito gráficos: Europa sobe pela terceira semana e euro marca maior ciclo de ganhos em dois anos

As bolsas europeias marcaram a terceira semana seguida de ganhos, com os investidores otimistas com a perspetiva de os líderes europeus selarem o acordo para a constituição de um fundo de recuperação que ajude a economia europeia a contrariar os efeitos da pandemia. Desde que meados de maio que o desempenho das ações europeias tem superado as norte-americanas e a tendência repetiu-se esta semana. O FTSE de Londres liderou os ganhos e o DAX de Frankfurt avançou mais de 2%, duplicando o ganho do norte-americano S&P500.