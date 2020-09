A semana em oito gráficos: Semana de vaivém nas bolsas e de escalada no petróleo

Os mercados acionistas europeus recuaram na sexta-feira, com o receio de que novas restrições devido à covid-19 ameacem a retoma económica que ainda agora começou.

O índice de referência Stoxx Europe 600 caiu 0,70%, reduzindo assim para apenas 0,20% o seu ganho semanal, tendo a maioria das bolsas da Europa Ocidental acabado por ter um saldo vermelho no agregado das cinco sessões.

Nos EUA, a semana foi turbulenta, com tecnológicas a pressionarem na maioria das sessões. Na quarta-feira, o otimismo da Fed quanto ao rumo da retoma do país melhorou o sentimento dos investidores, mas o alerta para o longo caminho a percorrer na via da recuperação refreou os ânimos nas duas sessões seguintes, com Wall Street a acabar por marcar a terceira semana consecutiva de quedas (o S&P 500, ontem ao final do dia, ainda revelava um ligeiro ganho semanal de 0,10%, mas no fecho acabou por inverter esse saldo para território negativo).

Já o petróleo disparou, animado pelos alertas da OPEP para que os membros não superem as quotas de produção, bem como pela queda dos stocks norte-americanos de crude.

Também as obrigações da Zona Euro tiveram procura, fazendo descer os juros, numa altura em que os investidores procuram ativos considerados mais seguros num contexto de aumento de casos de covid-19.