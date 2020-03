Bolsas europeias vivem semana risonha As principais praças do Velho Continente registaram uma semana positiva, apesar das quedas de sexta-feira. Os estímulos de bancos centrais e governos de todo o mundo no combate ao impacto económico da covid-19 ajudaram a trazer mais otimismo aos investidores. O alemão Dax e o português PSI-20 estiveram entre as maiores subidas, com ganhos superiores a 7%.

PSI-20 dispara na melhor semana em 11 anos O PSI-20 terminou a semana com um ganho de 7,43%, o que representa a maior subida semanal desde maio de 2009. O índice de referência nacional reduziu assim a sua desvalorização desde o início do ano para 24,67%.

Galp lidera ganhos em Lisboa Na praça portuguesa, o setor da energia foi o que teve um melhor desempenho semanal. A liderar a tabela esteve a Galp, com um ganho de 18,20%, a maior subida semanal desde abril de 2015. Na tabela das melhores “performances” seguiram-se a REN, com uma valorização de 12,44%, numa semana em que a empresa liderada por Rodrigo Costa apresentou resultados referentes ao ano anterior. A completar o top 3 esteve a EDP com um ganho de 10,48%.

CNP com o melhor desempenho do Stoxx600 A CNP Assurances foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais ganhou no agregado da semana, ao somar 40,50%. A seguradora francesa esteve a ser impulsionada pelo facto de, contrariamente a vários grandes grupos cotados em Paris, ter reiterado esta semana que pretende manter o pagamento de um dividendo de 0,94 euros por ação a título das contas de 2019.

Boeing anima S&P 500 A Boeing disparou 74,70% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A construtora aeronáutica norte-americana foi impulsionada sobretudo por dois fatores: a bazuca de dois biliões de dólares aprovada pelo Congresso, que contempla ajudas às companhias aéreas; e o anúncio de que espera retomar a produção do 737 Max já em maio – ou seja, mais cedo do que o esperado.

Mesmo sendo divisa de referência, o dólar perdeu valor face à libra e ao euro pressionado pela bazuca de dois biliões de dólares aprovada no Senado dos Estados Unido e pelo aumento de 3,28 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego, o valor mais alto de sempre, na semana finda a 21 de março.

Petróleo prossegue em queda As cotações do "ouro negro" continuaram a perder terreno esta semana, pressionadas pela forte diminuição da procura decorrente da covid-19. O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações portuguesas, afundou 9,08% no agregado da semana e na sexta-feira já negociava em mínimos de 2003.