Juros e tarifas penalizam S&P 500 O índice norte-americano S&P 500 perdeu 3% nas últimas cinco sessões, naquela que foi a sua pior semana do último mês. As bolsas em Wall Street estiveram a ser penalizadas sobretudo pelos receios de uma aceleração do ritmo de subida dos juros pela Fed, situação que se agravou na quinta-feira quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que vai avançar com a imposição de tarifas alfandegárias sobre o aço e alumínio. Na Europa, o Dax inverteu o caminho de retoma que tinha iniciado, numa semana em que as declarações do novo presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, suscitaram receios em torno do crescimento económico global.

PSI-20 cai pela segunda semana consecutiva O índice de referência da bolsa nacional perdeu terreno no cômputo entre segunda e sexta-feira, tendo cedido 1,88%. O PSI-20 acompanhou a tendência das principais praças europeias, contagiadas pelos EUA depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, ter reforçado a convicção de que haverá este ano quatro subidas da taxa directora do país. Os receios de uma guerra comercial desencadeados por Donald Trump contribuíram para a tendência.

BCP, a única subida semanal, dispara mais de 9% No acumulado da semana, o BCP foi o único título do PSI-20 que teve um saldo positivo. O banco liderado por Nuno Amado somou 9,09% no conjunto das cinco sessões, animado sobretudo pelo anúncio de que vai regressar ao principal índice europeu, o Stoxx 600, já no próximo dia 19 de Março.

Jerónimo Martins afunda 13,81% A retalhista dona do Pingo Doce perdeu 13,81% no saldo semanal, registando assim o segundo pior desempenho do índice europeu Stoxx 600. A Jerónimo Martins esteve a ser penalizada pelos resultados anuais apresentados na quarta-feira, que decepcionaram os investidores.

Macy’s e JTX destcam-se em alta A Macy’s sobressaiu pela positiva no índice Standard & Poor’s 500, com uma valorização semanal de 13,01%, depois de a maior loja departamental dos EUA ter reportado um crescimento das vendas no quarto trimestre que ficou acima das expectativas. O segundo melhor desempenho deste índice norte-americano, a ganhar 7,39% na semana, esteve por conta da fabricante de artigos de vestuário e têxteis para o lar TJX, animada pelo anúncio de um aumento das suas vendas.

Dólar ganha face à libra e iene mas perde contra o euro A nota verde esteve a perder terreno na sexta-feira, devido ao anúncio de medidas proteccionistas por parte de Trump, fazendo com que o euro se apreciasse em 0,20% no seu câmbio com a divisa norte-americana. No entanto, o desempenho do dólar foi positivo no acumulado da semana face à libra e ao iene.

Brent pressionado por maior produção nos EUA No reino do petróleo, o Brent do Mar do Norte, que serve de referência às importações europeias e é negociado no mercado londrino, destacou-se nas perdas, ao acumular esta semana uma queda de 4,58% - contra um reco de 4,2% do seu congére WTI, negociado nos Estados Unidos. O ganho de 0,96% no fecho de sexta-feira ajudou a reduzir a descida do Brent, uma vez mais penalizado pelo aumento da produção e dos stocks nos EUA - numa altura em que há ainda um excesso de ouro negro nos mercados face à procura.