Receios de guerra cambial atiram S&P 500 ao chão Apesar da subida de sexta-feira, o índice norte-americano Standard & Poor’s 500 perdeu terreno no saldo da semana, penalizado pelos receios de uma guerra comercial decorrente da imposição de tarifas sobre o aço e alumínio importado pelos Estados Unidos, fizeram aumentar a cautela junto dos investidores.

PSI-20 sobe à boleia do papel e da energia O PSI-20 acabou por subir no acumulado da semana, muito devido aos movimentos de fusões e aquisições. No sector da energia, o negócio da RWE e da EON animou e, no mercado nacional, elevou as acções da EDP e da EDP Renováveis, com esta última a tocar em máximos de 2009. Já na indústria do papel, a fusão das brasileiras Fibria e Suzano ajudaram aos ganhos no sector. A Altri foi a que mais beneficiou, com uma subida de quase 5% só na última sessão, o que correspondeu ao maior ganho diário desde Outubro.

Fibria e Suzano dão mais brilho à Altri No mercado nacional, o destaque da semana, pela positiva, foi para a Altri. Só na sexta-feira, a empresa co-liderada por Paulo Fernandes (CEO da Cofina, que detém títulos como o Negócios e o Correio da Manhã) subiu 4,69% para 5,13 euros, naquele que foi o ganho mais pronunciado das acções da empresa de papel desde 4 de Outubro de 2017. A empresa esteve a ser sustentada, bem como todo o sector onde opera, pelo anúncio de que a Fibria e a Suzano vão mesmo avançar para uma fusão e vão criar a maior produtora mundial de celulose.

NEX e RWE entre os melhores desempenhos do Stoxx 600 As duas melhores performances da semana no índice Stoxx 600 foram a NEX e a RWE, a beneficiarem de um revitalizar do movimento de fusões e aquisições. A operadora de trading NEX Group, que ganhou 29,19% na semana, foi impulsionada por uma oferta de compra da gigante do mercado de futuros CME Group, tendo registado a maior subida em 20 anos. Já a eléctrica alemã RWE, que subiu 11,75% no cômputo de segunda a sexta-feira, foi animada pelo anúncio de fusão com a sua congénere E.ON. O negócio implica a compra da Innogy [que foi o quarto melhor desempenho do Stoxx 600, a somar 11,70%], produtora de energia renovável da RWE, pela E.ON. Quando a operação estiver concluída, as duas empresas vão continuar a existir, mas com áreas de negócio separadas.

Boeing teve a pior performance do S&P 500 A Boeing, que os investidores dizem ser particularmente vulnerável a uma guerra comercial dos EUA com os seus principais parceiros comerciais, foi o pior desempenho do Standard & Poor’s 500 esta semana. A construtora aeronáutica norte-americana perdeu mais de 7% entre segunda e sexta-feira.

Euro sobe face à libra e iene mas cai contra o dólar A moeda única europeia ganhou terreno, na semana, face ao iene e à libra esterlina. No entanto, depreciou-se no câmbio com a nota verde. A justificar esta desvalorização face ao dólar estão os bons dados económicos nos EUA, que reforçam a convicção de que a economia do país está no bom caminho. Além disso, o euro sofreu pressão pelo facto de a taxa de inflação na Zona Euro ter sido revista em baixa no que respeita a Fevereiro. O facto de a inflação estar mais longe dos 2% - meta do BCE – faz com que a perspectiva de retirada de estímulos por parte do banco central da Zona Euro fique mais longe.

Petróleo regressa aos ganhos com ajuda da AIE Os preços do “ouro negro” subiram esta semana nos principais mercados internacionais. Apesar de o aumento da produção nos EUA à conta do xisto betuminoso, os investidores deram mais importância à advertência da Agência Internacional da Energia (AIE), que disse que a situação complicada no sector energético da Venezuela poderá exacerbar o défice da oferta a nível mundial que se espera para o próximo ano.