A semana nos mercados em oito gráficos: Proteccionismo nos EUA abala bolsas de lés a lés

S&P 500 no pódio das quedas Os índices de todo o mundo estiveram generalizadamente em baixa esta semana, à conta das tensões comerciais entre os EUA em duas grandes frentes: a China e a União Europeia. E apesar de a Administração Trump ter isentado temporariamente a UE das tarifas aduaneiras sobre o aço e alumínio, decidiu impor novas medidas proteccionistas no que diz respeito à China, desencadeando assim retaliações por parte de Pequim. Este clima de tensão abalou os mercados accionistas, com o índice norte-americano S&P 500 entre as principais descidas, a cair mais de 5% num recuo expressivo que não se via desde 2016.

PSI-20 regressa ao vermelho Depois de uma tímida subida semanal de 0,22% na semana passada, o índice de referência nacional fechou em terreno negativo no saldo de 19 a 23 de Março, a recuar 1,72%. A praça lisboeta acompanhou assim as perdas do resto da Europa e dos EUA, em pleno clima de guerra comercial iminente, se bem que tenha estado entre as descidas menos acentuadas.

Ibersol perde accionista de referência mas segura-se O BPI, através do seu fundo de pensões, deixou de ter uma participação qualificada na Ibersol. Já todos os grandes bancos portugueses foram accionistas da empresa de restauração e já todos saíram. Apesar desta notícia, a proprietária da marca Burger King e da Pizza Hut em Portugal ganhou terreno em bolsa, tendo registado uma subida de 2,64% no cômputo dos cinco dias desta semana, sendo a cotada do PSI-20 que mais valorizou.

Altice sobressai entre as maiores descidas do Stoxx 600 A francesa Altice, fundada por Patrick Drahi e que é dona da portuguesa Meo, perdeu 13,61% esta semana, naquele que foi o quarto pior desempenho do índice Stoxx 600, a acompanhar a tendência de queda das telecomunicações a nível europeu. A pior performance neste índice coube à britânica Micro Focus International, que produz software e presta serviços no âmbito das tecnologias da informação, ao afundar 49,27%, penalizada pelo recuo generalizado do sector tecnológico.

Petrolíferas brilham num S&P 500 sombrio Apesar de o Standard & Poor’s 500 ter registado um saldo semanal negativo, muito à conta dos títulos tecnológicos (o Facebook, igualmente cotado no Nasdaq, teve o segundo pior desempenho do S&P 500, com uma queda de 12,11%), as cotadas do sector energético, em especial petrolífero, ajudaram a travar as quedas. Os cinco maiores ganhos do índice couberam a títulos do sector: Anadarko Petroleum, Marathon Oil, EOG Resources, ConocoPhillips e Marathon Petroleum.

Dólar cai face ao euro e libra mas aguenta-se contra o iene A moeda norte-americana depreciou-se face às suas principais congéneres no cômputo semanal, nomeadamente contra o euro e a libra esterlina. Na última sessão da semana, a nota verde cedeu em grande parte devido à guerra comercial entre os EUA e a China. A nota verde só conseguiu, no saldo das cinco sessões, valorizar face ao iene.

Crude de Londres destaca-se nos ganhos Entre as matérias-primas que mais subiram esta semana, o Brent do Mar do Norte – que serve de referência às importações portuguesas – sobressaiu com uma subida de 5,38%. Nos EUA, o seu congénere WTI seguiu a mesma tendência. O ouro negro esteve a ser sustentado pelo facto de a OPEP poder manter o corte de produção até 2019 e pelos receios de novas sanções dos Estados Unidos ao Irão, que é um grande produtor de crude.