Abertura dos mercados: Arrefecimento da economia global gela as bolsas e aquece o ouro

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,17% para 5.060,35 pontos

Stoxx 600 cai 0,40% para 353,66 pontos

Nikkei desvalorizou 0,14% para 20.593,72 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,6 pontos base para 1,735%

Euro cede 0,03% para 1,1363 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,15% para 61,59 dólares o barril

Bolsas recuam com travagem na economia

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta quarta-feira, 23 de janeiro, o que acontece pela terceira sessão consecutiva. O índice de referência europeu perde 0,40% para 353,66 pontos, sobretudo penalizado pelo setor automóvel. Já a praça lisboeta cai pelo segundo dia com o PSI-20 a recuar 0,17% para 5.060,35 pontos.

O abrandamento da economia global, cujo crescimento foi esta semana revisto em baixa pelo Fundo Monetário Internacional, está a penalizar as bolsas mundiais.

A China pressiona por dois motivos: também esta semana reportou um crescimento económico de 6,6% em 2018, o pior registo em 28 anos; as negociações com os EUA com vista a um acordo comercial conheceram um revés depois de o presidente americano Donald Trump ter recusado reunir-se com uma delegação chinesa devido à falta de progresso nas conversações.

Juros com subida ligeira na Europa

Os juros das dívidas públicas dos países que integram a área do euro seguem com pequenas subidas esta quarta-feira. A taxa de juro correspondente às obrigações soberanas a 10 anos colocadas por Portugal no mercado secundário sobe 0,6 pontos base para 1,735%.

Também a "yield" associada aos títulos soberanos com maturidade a 10 anos de Itália cresce 0,9 pontos base para 2,75%, enquanto a taxa de juro das "bunds" alemãs no mesmo prazo segue inalterada nos 0,236%, isto apesar de esta manhã ter chegado a tocar no valor mais baixo desde a passada quinta-feira.



As subidas dos juros surgem numa altura em que robustez da Zona Euro parece colocada em causa pela tendência de abrandamento económico e em que persistem as dúvidas quanto ao Brexit.

Euro desce face ao dólar

A moeda única europeia está a registar uma pequena apreciação contra o dólar, estando nesta altura a valorizar ténues 0,03% para 1,1363 dólares.

Depois de ter depreciado devido ao arrefecimento económico previsto para a Zona Euro, em especial na Alemanha, o motor económico europeu, o euro beneficia da queda do dólar numa altura em que voltam a crescer dúvidas quanto à possibilidade de um acordo para pôr fim à disputa comercial Washington-Pequim.

Petróleo recupera

O petróleo está a recuperar das perdas registadas na última sessão e que foram provocadas pela perspetiva de diminuição da procura da matéria-prima devido ao abrandamento económico.

O Brent do mar do Norte, que é negociado em Londres e utilizado como valor de referência para as importações nacionais, segue a subir 0,15% para 61,59 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), transacionado em Nova Iorque, ganha 0,21% para 53,12 dólares.

Ouro sobe pelo segundo dia com abrandamento do PIB mundial

O medo dos investidores quanto às perspetivas de abrandamento do crescimento da economia mundial que está a causar calafrios nos mercados bolsistas está a aquecer a negociação do ouro, que vê reforçado o seu valor enquanto ativo de refúgio.

O metal precioso soma 0,08% para 1.286,26 dólares por onça na segunda sessão a valorizar e num dia em que já tocou no valor mais alto em quatro sessões.