"Abraço de urso" menos apertado de Putin impulsiona Wall Street

Com um ligeiro alívio das tensões geopolíticas em torno da situação na Ucrânia, os investidores regressaram às compras em Wall Street, travando três dias de queda.O Dow Jones avançou 1,22%, para os 34.988,84 pontos, enquanto o S&P 500 somou 1,58%, para os 4.471,07 pontos.As tecnológicas brilharam mais e impulsionaram o Nasdaq Composite para um salto de 2,53%, para os 14.139,76 pontos.O maior apetite pelo risco levou os investidores a preferirem as cotadas tecnológicas em detrimento das cíclicas, com o setor energético a liderar as quedas, acompanhando o recuo nos preços do petróleo.Também ativos refúgio, como o ouro, o iene e o franco suíço saíram perdedores hoje.Entre as "big tech", a Apple ganhou 2,32%, a Amazon subiu 0,87%, a Alphabet, casa-mãe do Google, valorizou 0,80%, a Microsoft subiu 1,85% e a Meta avançou 1,52%. A Tesla, por seu turno, disparou 5,33%.