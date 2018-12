Abrandamento económico global debilita Wall Street

Reuters

O Dow Jones segue a ceder 1,02% para 24.347,71 pontos e o Standard & Poor’s 500 recua 1,06% para 2.622,42 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 1,29% para 6.981,09 pontos.

Wall Street acompanha assim as quedas das bolsas um pouco por todo o mundo, com os novos dados económicos hoje divulgados – e que revelam um abrandamento desde a Europa à China – a intensificarem os receios de uma desaceleração mundial, o que deixou os investidores a recearem um impacto ainda mais vasto se não houver acordo comercial entre Washington e Pequim.

Ontem, os peritos do Banco Central Europeu reviram em ligeira baixa as projecções de crescimento para a Zona Euro e hoje os dados das vendas no retalho e da produção industrial da China em Novembro ficaram bastante aquém das estimativas.

O facto de esta sexta-feira ter sido anunciado que as vendas a retalho aceleraram em Novembro nos EUA não foi suficiente para animar o mercado norte-americano.

Além do mais, uma "poll" da Reuters revelou que o risco de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos dois anos aumentou para 40%, ao passo que diminuiu a expectativa de aumento dos juros por parte da Reserva Federal em 2019.

Os sectores tecnológico e financeiro estão entre os que mais terreno cedem do outro lado do Atlântico.