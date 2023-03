Acalmia retorna aos mercados e Wall Street pinta-se de verde

disposta a assegurar liquidez ao sistema financeiro da Zona Euro, caso "seja necessário".

O S&P 500, referência para a região, somou 0,89% para 3.951,57 pontos, o industrial Dow Jones subiu 1,2% para 32.244,58 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,39% para 11.675,54 pontos.Os bancos regionais norte-americanos terminaram também o dia com ganhos, recuperando de fortes perdas na última semana, com o colapso do SVB e as preocupações em torno do Credit Suisse."Ainda não estamos a sentir todos os efeitos [das subidas das taxas de juro]. Os bancos regionais, que contabilizam para cerca de um terço de todos os empréstimos nos Estados Unidos, vão ter de desacelerar nos empréstimos para recuperarem", explicou o analista Eric Diton, da The Wealth Alliance, à Bloomberg.Os investidores estão focados na reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana esta terça e quarta-feira, onde é esperada uma manutenção dos juros diretores ou uma subida em 25 pontos base."Se a Fed fizer não fizer nada, ou subir as taxas de juro em 25 pontos base, penso que há uma boa hipótese de depois fazerem uma pausa em mais mexidas", completou.