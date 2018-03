Acções da Dropbox disparam mais de 40% em estreia na bolsa

A Dropbox estreou-se no Nasdaq com uma subida superior a 40%, esta sexta-feira, 23 de Março.

Reuters

A Dropbox realizou a maior oferta de acções tecnológicas em mais de um ano. A empresa realizou uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), tendo vendido cada acção a 21 dólares, o que avalia a tecnológica em 9,18 mil milhões de dólares, de acordo com a Reuters. A recepção dos investidores está a ser positiva, elevando as acções em mais de 40%.

Na estreia no Nasdaq, índice que reúne as empresas de tecnologia, as acções da Dropbox disparam 46,86% para 30,84 dólares.



O intervalo de preços estabelecido no IPO foi entre 18 dólares e 20 dólares por acção, tendo a operação sido realizada a 21 dólares por título.



"O preço acima do intervalo estimado indica que há mais procura do que oferta de IPO de tecnologia, especialmente aquelas que geram um cash flow substancialmente positivo ", disse, à Reuters, Leslie Pfrang, do Grupo de Classe V, uma empresa de consultoria de operações de colocação em bolsa de empresas.



O co-fundador e CEO da Dropbox, Andrew Houston, vendeu 2,3 milhões de acções no valor de 50 milhões de dólares, ficando detentor de quase 25% da empresa, uma participação avaliada em cerca de 2 mil milhões de dólares (ao preço a que as acções foram vendidas no IPO).



A Dropbox tem 500 milhões de utilizadores, tendo tido uma receita de 1,1 mil milhões de dólares em 2017, 32% a mais do que no ano anterior.