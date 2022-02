Ações da EDP deslizam para mínimos de outubro de 2020

As ações da EDP estão a desvalorizar na bolsa de Lisboa, tendo já chegado a bater nos 4,208 euros durante a manhã. Os títulos caem 1,6% em relação à última cotação de fecho para o valor mais baixo desde outubro de 2020. No acumulado do ano, a empresa já desvalorizou 12,91%, registando o segundo pior desempenho anual do PSI-20, logo a seguir à EDP Renováveis.O volume de negociação das ações da EDP na manhã desta quinta-feira é 50% superior à média a 20 dias para esta altura do dia, de acordo com os dados disponibilizados pela Bloomberg. A perda acontece após a divulgação de projeções de analistas sobre os resultados anuais que serão conhecidos na próxima semana.A Bloomberg Intelligence estima que tal como 2020, a EDP tenha fechado o ano de 2021 com um resultado líquido de 800 milhões de euros, estimam os analistas da unidade numa nota de análise publicada esta quarta-feira. O valor está em linha com o objetivo traçado pela elétrica para o ano que passou.Os analistas esperam ainda que a EDP tenha fechado o ano com um EBITDA de 3,7 mil milhões de euros, montante que também está dentro dos objetivos estabelecidos pela empresa liderada por Miguel Stilwell.A meta deverá ser cumprida "apesar dos prolongados ventos contrários" das variações cambiais e da "pequena quebra" na produção registada no último trimestre de 2021, causada pelo facto de as reservas hídricas estarem mais baixas face à média.Quanto ao preço das ações da EDP nos próximos 12 meses, há ainda perspetivas de subida. O consenso do mercado aponta para um preço-alvo de 5,70 euros, um potencial de valorização de 35,71% face ao mínimo alcançado. Das 24 casas de investimento que cobrem os títulos da empresa, 22 recomendam "comprar", duas "manter" e nenhuma "vender".