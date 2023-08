1,2 mil milhões de euros. Foi esta a perda de valor em bolsa da espanhola EiDF Solar após regressar à negociação esta segunda-feira depois de mais de quatro meses com as ações suspensas.A 17 de abril, a CNMV, o regulador dos mercados em Espanha, suspendeu as ações da empresa especializada na instalação de projetos de energia solar porque a auditora, a PwC, não aprovou atempadamente as contas relativas ao exercício de 2022.Hoje, as ações voltaram a ser negociadas e encerraram com uma queda de 69,93% face aos 29,7 euros da última sessão antes da suspensão. Esta segunda-feira, cada título da EiDF fechou a valer apenas 8,93 euros.Esta queda levou a que a capitalização bolsista da empresa passasse de 1.721,52 milhões de euros para 516,57 milhões.