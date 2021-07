Ações de crescimento recuam e penalizam S&P 500 e Nasdaq

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em baixa, pressionadas sobretudo pela queda dos títulos que evoluem ao sabor da retoma económica.



KAI PFAFFENBACH/Reuters Negócios jng@negocios.pt 15 de Julho de 2021 às 21:08







Assine já 1€/1 mês



... O índice industrial Dow Jones foi o único que conseguiu encerrar no verde esta quinta-feira, ao somar 0,15%, para se fixar nos 34.987,02 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,33%, para 4.360,03 pontos. Durante a sessão de ontem estabeleceu um novo máximo histórico, nos 4.393,68 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,70% para 14.543,13 pontos. Na negociação intradiária de ontem chegou a fixar o valor mais alto de sempre, nos 14.790,55 pontos. A pesar na tendência esteve o facto de o rally das ações de crescimento – como é o caso das tecnológicas – ter perdido gás. Já os setores setores cíclicos – que são beneficiados com a expectativa de retoma económica, como os financeiros, industriais – ganharam terreno, sobretudo devido aos bons dados do mercado laboral, depois de ter sido reportada uma diminuição mais forte do que o esperado dos novos pedidos de subsídio de desemprego, o que ajudou a que o Dow Jones não perdesse o fôlego. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Ações de crescimento recuam e penalizam S&P 500 e Nasdaq









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.