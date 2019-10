Acordo comercial provisório dá gás a Wall Street e Apple volta a ser a mais valiosa

O Dow Jones encerrou a somar 1,21% para 26.816,59 pontos e o Standard & Poor’s 500 subiu 1,09% para 2.970,27 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,34% para 8.057,04 pontos.



O bom desempenho das cotadas do setor, nomeadamente da Apple (que voltou a superar a Microsoft em capitalização bolsista), contribuiu para ajudar assim o Nasdaq a regressar ao patamar dos 8.000 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico abriram sustentadas pelo facto de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter confirmado ontem que iria reunir-se nesta sexta-feira com o vice-primeiro-ministro, Liu He, no âmbito das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

A nova ronda formal de conversações teve início ontem e o anúncio de que estes dois altos-representantes de ambas as partes iriam reunir-se foi recebido com entusiasmo – isto depois de várias notícias terem dado conta de que as reuniões de nível técnico não geraram progressos.

Entretanto, menos de meia hora antes do fecho de Wall Street, Trump anunciou que foi alcançado um acordo comercial provisório entre as duas partes. Era algo que se adivinhava, e que estava a fazer subir as bolsas, mas a confirmação foi recebida com euforia em Wall Street.





A Apple foi uma dad cotadas em destaque, tendo voltado a valer mais do que a Microsoft.