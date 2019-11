Adiamento da assinatura de acordo comercial parcial coloca Wall Street no vermelho

O Dow Jones fechou a ceder 0,01% para 27.491,41 pontos, depois de ontem ter marcado um máximo de todos os tempos, nos 27.560,36 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,29% para 8.410,63 pontos, após ter, na negociação intradiária de ontem, fixado um novo recorde de sempre, nos 8.457,39 pontos.





Em contrapartida, o Standard & Poor’s 500 conseguiu fechar a subir ligeiramente, depois de também ter estado a deslizar. Terminou a ganhar 0,07% para 3.076,73 pontos. Na segunda-feira, 4 de outubro, atingiu um novo máximo histórico, nos 3.085,20 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico inverteram para a baixa com os relatos de que a assinatura do acordo comercial parcial (de "fase um") entre Washington e Pequim não será este mês. A acontecer, será em dezembro.

"O presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, poderão não conseguir assinar um acordo comercial parcial antes de dezembro, e já houve dois locais nos EUA que foram descartados para o encontro entre os dois líderes", disse à Bloomberg uma fonte próxima do processo.

Esta notícia penalizou sobretudo o setor tecnológico, cujas cotadas contam grandemente com a China para as suas receitas.

Já as cotadas das matérias-primas negociaram maioritariamente em terreno positivo, com exceção dos títulos da energia – numa sessão em que o índice das commodities atingiu máximos de seis meses mas em que os preços do petróleo negociaram em baixa devido ao aumento das reservas norte-americanas de crude.

Também em destaque pela positiva este o setor dos cuidados de saúde, tal como ontem.