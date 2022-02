Alívio de tensões Kiev-Moscovo dão melhor dia a Lisboa em 13 meses

Com ganhos superiores a 3% surgem ainda a Ibersol (+3,77%), que ontem foi a cotada mais castigada, e a Sonae, com uma subida de 3,11%, para os 1,028 euros. Ainda no retalho, a Jerónimo Martins ganhou 2,83%, para os 20 euros.



Pela negativa, a Corticeira Amorim cedeu 0,20%, para os 10,22 euros, e a Galp deslizou 0,06%,, fechando nos 9,98 euros, num dia em que o setor petrolífero segue no vermelho na Europa. Deutsche Bank e JB Capital Markets cortaram o "price target" para as ações da empresa. No entanto, o Deutsche Bank reiterou a recomendação de "manter" e o JB Capital Markets até subiu a recomendação para "comprar".Com ganhos superiores a 3% surgem ainda a Ibersol (+3,77%), que ontem foi a cotada mais castigada, e a Sonae, com uma subida de 3,11%, para os 1,028 euros. Ainda no retalho, a Jerónimo Martins ganhou 2,83%, para os 20 euros.No setor do papel, a Altri liderou as subidas, com uma valorização de 2,96%, enquanto a Navigator ganhou 2,20%.Merecem ainda nota os ganhos da Nos (+2,49%, para 3,546 euros), EDP (2,03%, para 4,081 euros) e CTT (+1,98%, para 4,89 euros).Pela negativa, a Corticeira Amorim cedeu 0,20%, para os 10,22 euros, e a Galp deslizou 0,06%,, fechando nos 9,98 euros, num dia em que o setor petrolífero segue no vermelho na Europa.

O PSI-20 avançou 2,47%, para 5.643,62 pontos, naquela que é a maior subida em termos percentuais desde 6 de janeiro do ano passado. A praça portuguesa liderou os ganhos na Europa num dia em que os receios de uma iminente invasão da Ucrânia pela Rússia aligeiraram.Das 19 cotadas do índice, apenas duas fecharam em queda, enquanto as restantes 17 terminaram o dia no verde.Os destaques do dia vão para dois pesos pesados: a EDP Renováveis, que escalou 4,71%, para 17,8 euros, e o BCP, que avançou 4,53%, fechando nos 0,196 euros. No caso do braço das energias verdes da elétrica a subida ocorre no dia em que