Alphabet não deixa Nasdaq chegar à tona

As principais bolsas norte-americanas encerraram em terreno positivo, mas o tecnológico Nasdaq negociou no vermelho durante toda a sessão muito à conta da Alphabet, que ontem reportou resultados abaixo do esperado.

O Standard & Poor’s 500, que abriu em ligeira baixa, conseguiu chegar a terreno positivo e fechou a somar 0,10% para 2.945,83 pontos. Isto depois de ontem ter marcado a meio da sessão um novo máximo histórico, nos 2.949,52 pontos.

Também o Dow Jones acompanhou o movimento de subida, terminando a ganhar 0,15%, para 26.592,92 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite negociou no vermelho durante toda a jornada e não conseguiu chegar à tona. O índice, que ontem estabeleceu um novo recorde ao tocar nos 8.176,08 pontos, encerrou a perder 0,66%, para 8.107,77 pontos.

A contribuir para sustentar as bolsas do outro lado do Atlântico estiveram sobretudo a General Electric e a Mastercard, depois de anunciarem lucros superiores às expectativas.

Os bons números da Pfizer e da Merck ajudaram especialmente ao desempenho positivo do Dow Jones.

O mesmo não aconteceu com a Alphabet, que perdeu terreno depois de ontem ter reportado números que dececionaram o mercado.

As receitas da empresa liderada por Larry Page aumentaram, mas ficaram abaixo do esperado e os analistas fizeram traduzir a sua desilusão no desempenho das ações, que depois de anunciadas as contas caíam mais de 7%. Isto depois de, durante a sessão, a tecnológica ter chegado a marcar um novo máximo histórico, catapultando para 24% o ganho do acumulado do ano.

Durante o dia de hoje, a tendência de queda manteve-se, com a Alphabet a viver a sua pior sessão desde 2012 e a encerrar com um recuo de 7,50% para 1.198,96 dólares.



Já o Facebook cedeu 0,71% para 193,40 dólares, no dia em que está a divulgar alterações na rede social e na plataforma de partilha de fotos e vídeos Instagram.